Звезду Netflix приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о детской порнографии

Вадим Карасев

Звезду Netflix Джерри Харриса приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о детской порнографии

22-летнего Джерри Харриса, ставшего звездой документального сериала Cheer от стриминговой платформы Netflix, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Такой вердикт был вынесен окружным судьей США после того, как артиста обвинили в принуждении несовершеннолетних присылать ему фото и видео сексуального характера, а также в домогательствах к мальчикам-подросткам во время спортивных соревнований.

Ранее Харрис признал себя виновным в получении детской порнографии и путешествиях с целью намеренного участия в сексуальных действиях с подростками.

Перед вынесением приговора артист принес извинения перед своим жертвами: «Я глубоко сожалею обо всех травмах, которые причинило вам мое насилие. В глубине души я молюсь, чтобы ваши страдания прекратились. Я не злой человек. Я все еще узнаю, кто я и какова моя цель».

В сентябре 2020 года звезду сериала Cheer обвинили в изготовлении детской порнографии. Актер признался в содеянном, подтвердив, что получал от детей, с которыми знакомился в социальных сетях, видео и фото сексуального характера в период с декабря 2018-го по март 2020 года.

Шоу, сделавшее Харриса популярным, вышло в январе 2020-го, после чего получило две премии «Эмми». Позже артист выступил в качестве интервьюера на красной дорожке на вручении премии «Оскар» для шоу Эллен Дедженерес.