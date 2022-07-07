Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление
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Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление

Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление

Накануне в сети появилась информация, что Алла Пугачева продолжает выступать, но делает это только на закрытых мероприятиях и за очень большие деньги. Если верить слухам, за одно выступление Примадонна отечественной эстрады получает 350 тысяч евро (около 22 миллионов рублей). Это вызвало общественный резонанс. Некоторые звезды также решили прокомментировать ситуацию.


Известный певец Юрий Лоза считает такую сумму сильно завышенной. Подобные гонорары слишком разнятся с зарплатами рабочих других, более сложных профессий. Это формирует негативное отношение к артистам со стороны зрителей и слушателей.

«У многих могут возникать вопросы: почему артисты могут получать такие зарплаты, несопоставимые с зарплатами, скажем, хирурга, хлебороба, сталевара? Я считаю, нормальная зарплата артиста – это столько денег, сколько он может собрать в зале. Есть артисты, которые не соберут и десяти человек в городе, а объявляют столько, что можно с ума сойти!» – поделился своим мнением Юрий Лоза изданию Teleprogramma.pro.


Удивился такой озвученной сумме и певец Данко. Однако, по его мнению, многие поклонники творчества Пугачевой могут позволить себе такие траты. Артист уверен, что Примадонна могла бы брать и больше за выступление, все-таки она звезда высочайшего уровня в России и постсоветских странах.

«Сколько я нахожусь в шоу-бизнесе — никогда таких гонораров не встречал. Хотя, может, я уже отстал от жизни… Мне кажется, это раз в десять больше того, сколько берут за корпоративы топовые звезды. Российские, я имею в виду. Западные могут и миллион взять. За выступление Аллы Борисовны, я думаю, могут вполне столько заплатить», – делится своим мнением исполнитель.


Напомним, что ранее появилась информация о размере пенсии некоторых звезд. Так, телеведущий Леонид Якубович получает 23 тысячи рублей, но полностью доволен выплатами. Он не тратит отчисления, так как до сих пор работает. А вот актриса Татьяна Васильева, получающая около 60 тысяч рублей в качестве соцвыплат, была категорически недовольна своей пенсией.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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