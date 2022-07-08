10 карликовых пород кошек, встретить которых у кого-то дома так же тяжело, как и экзотических зверей

Маленькие породы кошек отличаются особым очарованием. Кажется, они способны вызвать умиление даже у человека с самым чёрствым сердцем. Необычная внешность сделала их популярными во многих странах мира. Большинство современных пород, известных сегодня — это, как правило, результат работы питомников, кинологических организаций и клубов, занимающихся разведением животных. В более редких случаях появление нетипичной внешности у кошачьих связано с проявлением природных мутаций. Ниже описаны наиболее известные миниатюрные породы кошек.

Наполеон (2,3-4 килограмма)

Датой рождения редкой и дорогостоящей породы считается 12 июня 1995 года. В этот день Джо Смита — заводчика бассет-хаундов озарила идея создать новую разновидность кошек. Спустя время, мужчина реализовал свою задумку, скрестив манчкинов и персов.

Бамбино (2,2-4 килограмма)

Молодая порода, появившаяся на свет в 2006 году в результате скрещивания коротколапых манчкинов и бесшёрстных канадских сфинксов. Кошки бамбино отличаются коммуникабельностью, крайне плохо переносят одиночество.

Порода склонна к набору лишнего веса, поэтому питомца не следует перекармливать

Перекормленный бамбино сразу выбывает из гонки, за которую борются самые маленькие породы кошек.

Ламбкин (1,8-4 килограмма)

Кошки породы ламбкин похожи на кудрявых овечек. Вывести необычных питомцев получилось, скрестив селкирк-рекса и манчкина. Выведением новой породы занимался американский заводчик Терри Харрис. Первые котята появились на свет в период с 1987 по 1991. Точный год неизвестен.

Манчкин (1,8-3,6 килограммов)

Порода скукум была выведена в 1996 году вследствие скрещивания кошек манчкин и ла-перм. Её создателем является американец Рой Галуша. Более десяти лет заводчик пытался вывести породу, которая бы имела небольшие размеры и пушистую, кудрявую шерсть.

Сингапура или сингапурская кошка (2,5-3 килограмма)

Сингапура считается аборигенной породой. Есть предположения, что она сформировалась в естественных условиях на своей родине в Сингапуре. Исследователи думают, что предки грациозной красавицы — бездомные кошки, жившие прямо на улицах города. В 70-е несколько сингапурских кошек были вывезены в Америку, где и началось становление новой породы.

Наглядное сравнение сингапурской и сибирской кошек

Двэльф (1,8-3 килограмма)

Двэльф — бесшёрстная, миниатюрная кошка, которая была выведена результате скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского кёрла. Отличаются сильной привязанностью к хозяину.

Минскин (1,8-3 килограмма)

Карликовая кошка, которая была выведена путём скрещивания бесшёрстных канадских сфинксов. Родина породы — США.

Кинкалоу (1,3-3 килограмма)

Кинкалоу — порода кошек, полученная в результате скрещивания манчкинов и американских кёрлов. Порода была зарегистрирована в 1997 году. Сначала разведением кошек занимались только в Америке. Сегодня питомник, занимающийся кинкалоу, появился и в России.

Той-боб (900-2,1 килограммов)

История появления кошек этой породы крайне удивительна. В 1983 году в Ростове-на-Дону Елена Красниченко — заводчица тайских бобтейлов — подобрала на улице тайского кота, который был крайне похож на сиамского. Новый питомец получил имя Мишка. Два года спустя в доме Елены появилась тайская кошка Сима, имевшая нетипичный хвост-бублик. Некоторое время спустя в помёте этой пары появился один странный котенок, который имел невероятно маленькие размеры и супер короткий хвост. В дальнейшем он и стал основателем новой породы. В 1994 году стандарт скиф-тай-дон был утверждён на семинаре экспертов-фелинологов WCF от России и СНГ. На сегодняшний день порода считается экспериментальной.

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