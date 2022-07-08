10 самых худших восковых фигур голливудских звезд
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10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

У этих знаменитостей есть все: талант, слава, деньги, всеобщая любовь и обожание. Им поклоняются, о них мечтают, с них даже лепят восковые фигуры, чтобы фанаты могли хоть как-то «прикоснуться» к прекрасному. Вот только фанам этих 10 звезд конкретно не повезло. Ведь восковые копии этих знаменитостей оставляют желать только лучшего…

1. Опра настоящая медийная королева! Но вот, что касается ее восковой фигуры…

Опра, ты ли это?

2. Все, абсолютно все девушки планеты завидуют Кейт Миддлтон, ведь она вышла замуж за принца! Но сейчас ваша зависть поубавится.

И это принц Уильям? Ну, спасибо, что хоть добавили ему шевелюры.

3. Джастин Тимберлейк. Кажется, что он хорош во всем – и актер, и певец, и композитор, и танцор. Вот только…

Эй, Джастин, тебе плохо? Кто-нибудь, позовите врача!

4. А вот и красотка Селена Гомес. Ах, хороша!

Но что случилось с ее восковой копией? Это какая-то инопланетная версия Селены?

5. Лео, милый Лео. Наконец-то ты получил Оскар, и теперь мы можем спать спокойно.

О нет! Какой тут спокойный сон! Это же просто кошмар наяву!

6. Джулия Робертс – актриса с непревзойдённым талантом, сумевшая сыграть культовую роль в фильме «Красотка», обладательница эффектной внешности и самой ослепительной улыбки.

Э, да, очень эффектно. Очень.

7. Дженнифер Гарнер – красивейшая женщина. Серьезно, вы только вглядитесь в эти милые черты!

Нет! Только не это! Что вы сделали с Дженнифер?

8. Все мы знаем, что Майли Сайрус обожает экспериментировать с внешностью.

Но что б настолько…

9. Роуэн Аткинсон, более известный как мистер Бин. Кто как не он заслуживает быть увековеченым в музее мадам Тюссо.

Что? Это вообще кто? Мистер Бин? Да вы шутите!

10. Том Хэнкс получил две премии «Оскар», смог завоевать сердца многих зрителей и добиться всеобщего призвания, но не смог добиться того, чтобы его восковая фигура выглядела хотя бы немного похоже на него самого.

Даже в свои худшие дни Чак Ноланд, персонаж фильма «Изгой», выглядел куда лучше, чем эта восковая копия Тома.

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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