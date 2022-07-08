16 потрясных снимков призёров конкурса WildArt Photographer of the Year ’22, от которых замираешь в восхищении
Международный конкурс WildArt Photographer of the Year был создан Робином Ридом. Это не только отличная творческая площадка для фотографов, но и возможность через снимки дикой природы говорить о важных проблемах, которые касаются нашей планеты, экологии, животных и т.д. Сам конкурс проводится в четырёх категориях: «Влага», «Свет», «Силуэты» и «Глаза». Сегодня мы хотим познакомить вас с победителями каждой из озвученных категорий. Приятного просмотра!
Категория «Влага»: Золотой призёр — Вики Сантелло
«Рысь после удачной охоты на реке Мэдисон».
Категория «Влага»: Серебряный призёр — Вики Джаурон
«Антилопы гну входят в реку Мара».
Категория «Влага»: Бронзовый призёр — Норберт Касас
«Золотой дождь».
Категория «Влага»: Выбор основателя — Бернард Шуберт
«Длинноносая лягушка».
Категория «Свет»: Золотой призёр — Болдизар Сюч
«Ангел».
Категория «Свет»: Серебряный призёр — Ирма Сабо
«Горошек».
Категория «Свет»: Бронзовый призёр — Робин Моррисон
«Рассветный насест».
Категория «Свет»: Выбор основателя — Аарон Тодд
«Пернатый свет».
На самом деле конкурсов посвящённых фотографиям дикой природы немало, но это и хорошо, ведь такое многообразие позволяет всем нам взглянуть глазами других людей и увидеть насколько же великолепен наш мир!
Категория «Силуэт»: Золотой призёр — Ярон Шмид
«Ромео и Джульетта».
Категория «Силуэт»: Серебряный призёр — Тибор Литауски
«Парящий силуэт».
Категория «Силуэт»: Бронзовый призёр — Иржи Хребичек
«Ворон».
Категория «Силуэт»: Выбор основателя — Питер Хадсон
«Летучие лисицы».
Категория «Глаза»: Золотой призёр — Кай Колоджей
«Скрытый в песках»
Категория «Глаза»: Серебряный призёр — Даниэль Д’Аурия
«Бегущий по лезвию».
Категория «Глаза»: Бронзовый призёр — Кристофер Мейер
«Цапля».
Категория «Глаза»: Выбор основателя — Марко Маггези
«Обыкновенная лягушка».
А тут вы можете познакомиться с победителями другого престижного международного конкурса фотографии.