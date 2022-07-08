16 потрясных снимков призёров конкурса WildArt Photographer of the Year ’22, от которых замираешь в восхищении

Международный конкурс WildArt Photographer of the Year был создан Робином Ридом. Это не только отличная творческая площадка для фотографов, но и возможность через снимки дикой природы говорить о важных проблемах, которые касаются нашей планеты, экологии, животных и т.д. Сам конкурс проводится в четырёх категориях: «Влага», «Свет», «Силуэты» и «Глаза». Сегодня мы хотим познакомить вас с победителями каждой из озвученных категорий. Приятного просмотра!

Категория «Влага»: Золотой призёр — Вики Сантелло

«Рысь после удачной охоты на реке Мэдисон».

Категория «Влага»: Серебряный призёр — Вики Джаурон

«Антилопы гну входят в реку Мара».

Категория «Влага»: Бронзовый призёр — Норберт Касас

«Золотой дождь».

Категория «Влага»: Выбор основателя — Бернард Шуберт

«Длинноносая лягушка».

Категория «Свет»: Золотой призёр — Болдизар Сюч

«Ангел».

Категория «Свет»: Серебряный призёр — Ирма Сабо

«Горошек».

Категория «Свет»: Бронзовый призёр — Робин Моррисон

«Рассветный насест».

Категория «Свет»: Выбор основателя — Аарон Тодд

«Пернатый свет».

На самом деле конкурсов посвящённых фотографиям дикой природы немало, но это и хорошо, ведь такое многообразие позволяет всем нам взглянуть глазами других людей и увидеть насколько же великолепен наш мир!

Категория «Силуэт»: Золотой призёр — Ярон Шмид

«Ромео и Джульетта».

Категория «Силуэт»: Серебряный призёр — Тибор Литауски

«Парящий силуэт».

Категория «Силуэт»: Бронзовый призёр — Иржи Хребичек

«Ворон».

Категория «Силуэт»: Выбор основателя — Питер Хадсон

«Летучие лисицы».

Категория «Глаза»: Золотой призёр — Кай Колоджей

«Скрытый в песках»

Категория «Глаза»: Серебряный призёр — Даниэль Д’Аурия

«Бегущий по лезвию».

Категория «Глаза»: Бронзовый призёр — Кристофер Мейер

«Цапля».

Категория «Глаза»: Выбор основателя — Марко Маггези

«Обыкновенная лягушка».

А тут вы можете познакомиться с победителями другого престижного международного конкурса фотографии.