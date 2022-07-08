16 работ косплеера из Таиланда, которому достаточно подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

Мы уже не раз знакомили вас с работами легендарного косплеера из Таиланда. Его зовут Ануча Саенчарт, и он известен тем, что умеет создавать свои образы буквально из подручных материалов, и получается это у него круто и смешно. Кажется, фантазия этого парня просто неиссякаема, и он может изобразить кого угодно и что угодно от киногероев до куриных крылышек.

Спанч Боб

Куриное крылышко

Золушка

Ну кому бы ещё в голову пришло использовать круассаны как причёску для Золушки!

Симбиот

Алая ведьма

Гендальф

Эмодзи

Сочетание эмодзи

Дарт Вейдер

Шрек

А некоторые девушки и не хотели бы позеленеть, но так вышло. Зелёную кожу иногда вызывают проблемы с автозагаром. У нас есть об этом пост.

Тимон и Пумба

Белоснежка

Косплей с котами

Базз Лайтер

Очень странные дела

Хоумлендер

А вот подборка работ ещё одного косплеера, который тоже пользуется подручными материалами.