16 работ косплеера из Таиланда, которому достаточно подручных материалов, чтобы изобразить что угодно
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16 работ косплеера из Таиланда, которому достаточно подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

16 работ косплеера из Таиланда, которому достаточно подручных материалов, чтобы изобразить что угодно

Мы уже не раз знакомили вас с работами легендарного косплеера из Таиланда. Его зовут Ануча Саенчарт, и он известен тем, что умеет создавать свои образы буквально из подручных материалов, и получается это у него круто и смешно. Кажется, фантазия этого парня просто неиссякаема, и он может изобразить кого угодно и что угодно от киногероев до куриных крылышек.

Спанч Боб

Куриное крылышко

Золушка

Ну кому бы ещё в голову пришло использовать круассаны как причёску для Золушки!

Симбиот

Алая ведьма

Гендальф

Эмодзи

Сочетание эмодзи

Дарт Вейдер

Шрек

А некоторые девушки и не хотели бы позеленеть, но так вышло. Зелёную кожу иногда вызывают проблемы с автозагаром. У нас есть об этом пост.

Тимон и Пумба

Белоснежка

Косплей с котами

Базз Лайтер

Очень странные дела

Хоумлендер

А вот подборка работ ещё одного косплеера, который тоже пользуется подручными материалами.

# Интересное
По материалам: twizz

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