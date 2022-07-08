16 работ косплеера из Таиланда, которому достаточно подручных материалов, чтобы изобразить что угодно
Мы уже не раз знакомили вас с работами легендарного косплеера из Таиланда. Его зовут Ануча Саенчарт, и он известен тем, что умеет создавать свои образы буквально из подручных материалов, и получается это у него круто и смешно. Кажется, фантазия этого парня просто неиссякаема, и он может изобразить кого угодно и что угодно от киногероев до куриных крылышек.
Спанч Боб
Куриное крылышко
Золушка
Ну кому бы ещё в голову пришло использовать круассаны как причёску для Золушки!
Симбиот
Алая ведьма
Гендальф
Эмодзи
Сочетание эмодзи
Дарт Вейдер
Шрек
А некоторые девушки и не хотели бы позеленеть, но так вышло. Зелёную кожу иногда вызывают проблемы с автозагаром. У нас есть об этом пост.
Тимон и Пумба
Белоснежка
Косплей с котами
Базз Лайтер
Очень странные дела
Хоумлендер
А вот подборка работ ещё одного косплеера, который тоже пользуется подручными материалами.