17 случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств и собственной смекалочки

Иногда для решения проблем людям ничего не остаётся, кроме как воспользоваться своей смекалкой и подручными средствами. Так появляются дома из автобусов, картонные рюкзаки для кошек и прочие самоделки. Это всё выглядит очень странно, но если оно работает — значит имеет место. А мастера, создавшие эти вещи, смело могут заявить: «Я у мамы инженер!»

Коллега постоянно пользовался моим дыроколом. Теперь не будет

Палки на шлейках не дают кошкам выйти

Кресло-качалка

Когда нет наколенников

Отличный мотоцикл

Кто в машине хозяин

Эта машина принадлежит собакам.

Я только вожу и плачу за топливо.

Это наш путь.

Мой 11-летний сын скотчем приклеил телефон к лицу, чтобы играть в Xbox и разговаривать

Походный кондиционер

И кто смеётся последним?

Думаю, это лучше, чем бросать его на свалке

Джакузи на заднем дворе своими руками

Построй мне яхту, чтобы на борту было всё. Мне всё равно, сколько это стоит!

Рюкзак для кошки своими руками

Ремни с храповым механизмом, картонная коробка, лента и дуршлаг.

Заметил эти спасательные канистры во время поездки на озеро в Теннесси

Их предлагается бросить утопающему вместо спасательного круга.

Обогреватель для бассейна

Моя крышка бензобака перестала закрываться должным образом, поэтому я придумал решение

Главное, чтобы всё видно было

А здесь вы можете увидеть подборку работ дизайнерши из США, которая создаёт одежду из вещей, которые для этого вообще не предназначены.