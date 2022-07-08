17 случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств и собственной смекалочки
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17 случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств и собственной смекалочки

17 случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств и собственной смекалочки

Иногда для решения проблем людям ничего не остаётся, кроме как воспользоваться своей смекалкой и подручными средствами. Так появляются дома из автобусов, картонные рюкзаки для кошек и прочие самоделки. Это всё выглядит очень странно, но если оно работает — значит имеет место. А мастера, создавшие эти вещи, смело могут заявить: «Я у мамы инженер!»

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# Интересное
По материалам: twizz

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