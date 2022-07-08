18 фотографий животных, о которых их авторы говорили: «Это точно лучший снимок за всю мою жизнь»

Бывало ли у вас такое — делаете фотографию, смотрите на результат и вдруг понимаете, что это лучший снимок, который получался у вас за всю жизнь? Лучше точно не было, да и вряд ли будет — настолько всё удачно сложилось в кадре. Некоторые пользователи reddit утверждают, что у них произошло именно такое событие. И, какое счастье, их лучшими снимками стали фотки животных!

Перед вами произведения фотографов-любителей, которые внезапно создали свои главные фотошедевры, запечатлев при этом любимых питомцев. А другие пользователи были полностью с этим согласны, поставив снимкам тысячи апвоутов.

Лучшее фото моих парней на данный момент!

Провёл фотосессию со своим старичком (ему 13), и это лучшее моё фото

Лучшее фото Мины, которое я когда-либо делала

Я думаю, что это, вероятно, лучшая фотография, которую я когда-либо делал!

Этому щенку нравилось бежать на меня в полную силу.

Джаспер, Сэди и Локи. Это навсегда останется лучшим совместным фото моих котов

Приглядитесь, судя по уровню мудрости и серьёзности в мордах, котики расположены на горке по старшинству сверху-вниз.

Это лучшее моё фото

И лучший друг!

Сегодня утром встретила этого ласкового тигра — наверное, лучшее фото, которое я когда-либо делала

Совершенно случайно сделал лучшее фото своего щенка

Жена сделала лучшее фото нашего кота

Мой жених сделал лучшее фото, на котором наш пушистый малыш ест свой завтрак

Вероятно, лучшее фото в моей жизни

Представляю вам лучшее фото моего котика

С запасом лучшее фото в моей жизни

Моя кошка изучала мои суккуленты, а я сделала лучший снимок в своей жизни

Лучшая фотография из всех, что я делала

Лучшее фото из всех, что я видел (и я сам его сделал)

Лучшее фото этих двоих, о котором я мог только мечтать

Кажется, я внезапно сделала лучшее фото кота в истории

Так! А теперь мы ждём ваши лучшие фотографии в комментариях!