18 случаев, когда люди сталкивались в гостиницах с провальными и странными дизайнерскими решениями
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18 случаев, когда люди сталкивались в гостиницах с провальными и странными дизайнерскими решениями

18 случаев, когда люди сталкивались в гостиницах с провальными и странными дизайнерскими решениями

Когда отправляешься в путешествие, хочется, чтобы всё прошло идеально. Но всегда есть риск столкнуться с мелочами, которые могут немного испортить настроение. Например, какие-то странные детали и дизайнерские решения в номере отеля, где нужно поселиться. Отсутствующие зеркала, непонятные указатели, кровати, которые не раскладываются — эти и другие отельные промахи вы можете найти в этой подборке.

Картины — это, конечно, хорошо, но зеркала были бы уместнее

Планировка номера в гостинице не учитывает раскладную кровать

Ковёр с эффектом обшарпанного пола

Ещё один подобный ковёр

Раковина в моём гостиничном номере (Хельсинки)

Зеркало в отеле

Сомнительный дизайн

Все таблички номеров в отеле во Франции были такими

Грибы, растущие из двери отеля, в котором я работаю

Бедные гости из 606-го и 607-го номеров

Я искал свою комнату пять минут, потому что мой номер в отеле был 606, и я пошёл налево.

Раскладной диван, для которого нет места

Держатель туалетной бумаги слишком далеко от унитаза

Кнопки в лифте, в которых с первого раза не разберёшься

Телевизор не по центру

В этом гостиничном душе нет двери

Вода не успевает стекать достаточно быстро, поэтому затапливается остальная часть ванной комнаты.

В отеле, где я остановился, из кровати торчит кусок металла как раз на высоте моей щиколотки

Мы остановились в отеле в Лос-Анджелесе, и в номере была ванна в гостиной. Неловкое время с друзьями

Чудный вид из окна в номере

А здесь вы можете найти подборку других провалов, с которыми люди сталкивались в путешествиях.

# Интересное
По материалам: twizz

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