5 игр из Game Pass в ТОП-20 Metacritic за первую половину 2022 года

Вадим Карасев





Портал Metacritic опубликовал рейтинг лучших игр за первую половину 2022 года. В список вошли игры со сформированными оценками, которые имеют не менее 7 рецензий, дополнения в список включать не стали. У игр, которые вышли на разных платформах, брали версию с наибольшим количеством обзоров.

Итого, в ТОП-20 Metacritic за первую половину 2022 года попало 5 игр из Game Pass (выделены жирным):

Elden Ring — 96 балловThe Stanley Parable: Ultra Deluxe — 90Neon White — 89Rogue Legacy 2 — 88NORCO — 88Horizon Forbidden Wes — 88Gran Turismo 7 — 87AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative — 86Kirby and the Forgotten Land — 85Patrick’s Parabox — 84OlliOlli World — 84Triangle Strategy — 83Strange Horticulture — 83Pokémon Legends: Arceus — 83Moss: Book II — 83