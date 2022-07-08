Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO

Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO


Разработчики Aave предложили сообществу запустить нативный для экосистемы DeFi-протокола мультизалоговый стейблкоин GHO, привязанный к американскому доллару.



"Как децентрализованный стейблкоин в сети Ethereum GHO будет создаваться пользователями. Как и в случае всех заимствований в протоколе Aave, необходимо предоставить обеспечение (в определенном соотношении), чтобы иметь возможность чеканить GHO", — пояснила команда.


В качестве обеспечения GHO будет использоваться "диверсифицированный набор криптоактивов", поддерживаемых протоколом. Пользователи продолжат получать проценты на внесенные в залог токены.


Все решения касательно GHO, включая процентные ставки, уровень обеспечения и прочее, будет принимать ДАО, отметила команда.


"В случае одобрения, внедрение GHO сделает заимствования в стейблкоинах в протоколе Aave более конкурентоспособными, предоставит больше возможностей для пользователей и даст дополнительный доход для Aave DAO, направив 100% процентных платежей по GHO-кредитам в казну ДАО", — говорится в заявлении.


Разработчики также предложили предоставить скидку на выпуск стейблкоина держателям токена AAVE в стейкинге. По их мнению, это стимулирует рост объемов stkAAVE, что повысит безопасность протокола.


Предполагается, что контролировать выпуск и сжигание GHO будут одобренные сообществом "помощники" (Facilitator) с установленным лимитом эмиссии.


Данные: Aave Governance.

"Использование стейблкоинов будет только расти по мере дальнейшей интеграции криптоактивов с базой пользователей, которая пока менее привержена цифровым активам. Децентрализованные “стабильные монеты” обеспечивают устойчивую к цензуре номинированную в фиате валюту на блокчейне", — подчеркнула команда Aave.


В случае одобрения сообществом предложения, стейблкоин пройдет аудит специалистов OpenZeppelin и PeckShield. Развертывание GHO в протоколе и других сетях потребует нового голосования.


Согласно DeFi Llama, Aave занимает второе место по TVL среди DeFi-протоколов с показателем $6,11 млрд. Проект уступает только MakerDAO ($7,68 млрд), управляющему самым популярным децентрализованным стейблкоином DAI с капитализацией почти 6,5 млрд (CoinGecko).


Данные: DeFi Llama.

Напомним, в июле платформа MakerDAO отключила Aave от модуля прямого депозита, лишив пользователей протокола возможности заимствовать через него DAI.

# Экономика aave, defi, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Григорий Лепс заявил, что его искалечила судьба
Григорий Лепс заявил, что его искалечила судьба
Андрей Макаревич сделал обрезание своему сыну
Андрей Макаревич сделал обрезание своему сыну
ЧП: Был убит экс-премьер Японии
ЧП: Был убит экс-премьер Японии
Кристина Асмус стесняется своих ног
Кристина Асмус стесняется своих ног
Сергей Безруков рассказал о соломоновом решении в «Ленком»
Сергей Безруков рассказал о соломоновом решении в «Ленком»
В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты»
В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты»
Женский гороскоп на 9 июля 2022 года поможет расставить приоритеты в делах
Женский гороскоп на 9 июля 2022 года поможет расставить приоритеты в
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнеилимского района Александр Склянов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнеилимского района
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев стал бизнес-персоной года в России
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев стал бизнес-персоной
В Москве на парковке загорелась Tesla
В Москве на парковке загорелась Tesla
Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO
Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO
Попробовал научить жену заводить машину без ключа
Попробовал научить жену заводить машину без ключа

Топ на сегодня

Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью
Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой:
Константин Богомолов зарабатывает десятки миллионов в театре
Константин Богомолов зарабатывает десятки миллионов в театре

Еще по теме

DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
DeFi-платформа Lido интегрировала ценовые данные от Chainlink
1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров