Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO

Разработчики Aave предложили сообществу запустить нативный для экосистемы DeFi-протокола мультизалоговый стейблкоин GHO, привязанный к американскому доллару.

1/ Calling all GHOsts 👻



We have created an ARC for a new decentralized, collateral-backed stablecoin, native to the Aave ecosystem, known as GHO.



Read more below and discuss your thoughts for the snapshot (coming soon)!👇https://t.co/P7tHl9LbBe — Aave (@AaveAave) July 7, 2022

"Как децентрализованный стейблкоин в сети Ethereum GHO будет создаваться пользователями. Как и в случае всех заимствований в протоколе Aave, необходимо предоставить обеспечение (в определенном соотношении), чтобы иметь возможность чеканить GHO", — пояснила команда.

В качестве обеспечения GHO будет использоваться "диверсифицированный набор криптоактивов", поддерживаемых протоколом. Пользователи продолжат получать проценты на внесенные в залог токены.

Все решения касательно GHO, включая процентные ставки, уровень обеспечения и прочее, будет принимать ДАО, отметила команда.

"В случае одобрения, внедрение GHO сделает заимствования в стейблкоинах в протоколе Aave более конкурентоспособными, предоставит больше возможностей для пользователей и даст дополнительный доход для Aave DAO, направив 100% процентных платежей по GHO-кредитам в казну ДАО", — говорится в заявлении.

Разработчики также предложили предоставить скидку на выпуск стейблкоина держателям токена AAVE в стейкинге. По их мнению, это стимулирует рост объемов stkAAVE, что повысит безопасность протокола.

Предполагается, что контролировать выпуск и сжигание GHO будут одобренные сообществом "помощники" (Facilitator) с установленным лимитом эмиссии.

Данные: Aave Governance.

"Использование стейблкоинов будет только расти по мере дальнейшей интеграции криптоактивов с базой пользователей, которая пока менее привержена цифровым активам. Децентрализованные “стабильные монеты” обеспечивают устойчивую к цензуре номинированную в фиате валюту на блокчейне", — подчеркнула команда Aave.

В случае одобрения сообществом предложения, стейблкоин пройдет аудит специалистов OpenZeppelin и PeckShield. Развертывание GHO в протоколе и других сетях потребует нового голосования.

Согласно DeFi Llama, Aave занимает второе место по TVL среди DeFi-протоколов с показателем $6,11 млрд. Проект уступает только MakerDAO ($7,68 млрд), управляющему самым популярным децентрализованным стейблкоином DAI с капитализацией почти 6,5 млрд (CoinGecko).

Данные: DeFi Llama.

Напомним, в июле платформа MakerDAO отключила Aave от модуля прямого депозита, лишив пользователей протокола возможности заимствовать через него DAI.