Александр Васильев прошелся по стилю Анны Семенович

63-летний историк моды Александр Васильев оценил наряды Анны Семенович. Недавно в Москве состоялся фестиваль «Звезды «Русского радио»». По мнению Александра, далеко не все участники концерта ответственно отнеслись к подбору сценического образа. У Александра сложилось мнение, что артисты расслабились и перестали стараться. «Оделись проще некуда. Как зрители из толпы. Прически дам — ну никакие. Это что, тренд такой — ничего особенного на голове не делать? Мне кажется, что в нашем шоу-бизнесе наступила пора разброда и шатаний. Видно, что большинство растеряно и просто не знает, как одеться», — высказался критик.Первыми под разбор ведущего программы «Модный приговор» попали Анна Семенович и Слава, которые выступили на фестивале в дуэте. Васильев отметил, что обе выбрали эффектные платья со своими особенностями. «Анна всегда любила сильно обтянуть себя в районе бюста. Черное платье Анны напоминает мне наряд египетской танцовщицы в Шарм-эль-Шейхе. На руках Славы массивные браслеты, перстни, на шее колье — она явно хотела подчеркнуть, что ее коробочка с украшениями, как поется в песне, полным-полна», — пошутил эксперт «7 дней».