Александр Васильев восхитился фигурой Валерии
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Александр Васильев восхитился фигурой Валерии

Александр Васильев восхитился фигурой Валерии
Певица Валерия восхитила историка мод своей стройностью. 63-летний Александр Васильев оценил наряды артисток на музыкальном фестивале. Выбор некоторых звезд огорчил эксперта моды. Наталья Подольская выбрала белый брючный костюм в стиле 90-х. Наряд певицы не впечатлил историка моды. «В таком виде можно отправиться в круиз и на речном теплоходе, и на морском лайнере», — считает Александр. Asti (Анна Дзюба) пришла на мероприятие в черном латексном наряде. И этот образ разочаровал ведущего передачи «Модный приговор». «Оделась как тренер по фитнесу. Так ходят и дамы — посетительницы спортклуба. В подобном облегающем тело костюме также возможны и танцы у шеста», — заявил критик.
Платье Люси Чеботиной Васильеву понравилось больше, но и его он сравнил с нарядом танцовщицы кабаре. «Оделась как главная звезда нашего эстрадного небосклона. Очень эффектный наряд. Но тоже из прошлого: парижское кабаре 20-х годов», — отметил Александр. Больше всего телеведущему понравился образ Валерии. Критик восхитился ее прекрасной фигурой и поставил в пример женщинам. «Она выглядит просто потрясающе молодо для своего возраста. Только подумайте, в 54 года всё время выходить на сцену на высоченных каблуках! Валерия держит марку. Красивое платье с приталенным корсетом в стиле ретро, а-ля 50-е годы. Мэрилин Монро могла в таком наряде спеть перед публикой», — высказал мнение критик для «7 дней».
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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