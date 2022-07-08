Андрей Макаревич сделал обрезание своему сыну

Певец Андрей Макаревич признался, что был в шоке от процедуры. Артист в подкасте с актером Михаилом Шацем высказался об обряде обрезания у своего маленького сына Эйтана. «Впервые я Эйтана увидел на обряде обрезания. И это произвело на меня впечатление. Это было первое обрезание, на котором я был», — заявил Михаил Шац.«Это и на меня произвело тяжелейшее впечатление. Честно тебе скажу. Потому что это вообще такое. Меня уверяют, что это безболезненная операция, но я в это поверить не могу», — заметил Андрей Макаревич. Напомним, что сына Макаревичу подарила нынешняя жена журналистка Эйнат Кляйн. Пара живет в Израиле. Эйтан младше своего отца на 68 лет.