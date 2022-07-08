Андрей Макаревич заявил, что всю жизнь делал, что хотел

Певец Андрей Макаревич не перед кем не прогибается. Артист в подкасте Михаила Шаца «Папа, закрой дверь» раскритиковал дочь телеведущего Соню за нелепый вопрос. «У меня есть один полусмешной вопрос. Я его придумала и не могу не задать вам. Андрей Вадимович, стоит ли прогибаться под изменчивый мир?» — спросила Соня.«Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он мир, и вот он изменчивый, и вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так. Я не люблю делать, что не люблю. Я всю жизнь занимался тем, чем мне нравится. Когда я писал эту песню, то думал об одном: делай, что считаешь нужным», — заметил Андрей Макаревич. Напомним, что песня «Однажды мир прогнется под нас» — одна из самых популярных композиций «Машины времени».