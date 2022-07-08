Ани Лорак подверглась шантажу со стороны подруги
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Ани Лорак подверглась шантажу со стороны подруги

Ани Лорак подверглась шантажу со стороны подруги
Певицу Ани Лорак заставляют сделать выбор между деньгами и страной. В последние месяцы Ани Лорак пропала с радаров поклонников. Как оказалось, певица перестала общаться и с лучшей подругой, титулованной украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой. Спортсменка призналась, что очень разочаровалась в Ани. В феврале Подкопаева пыталась связаться с Лорак и просила ее обозначить свою политическую позицию, но певица не торопилась отвечать. «Отмалчиваться не получится! Пора выбирать — Родина или карьера и бабло!» — требовала гимнастка. Вскоре Лиля поняла, что лучшая подруга не поддержит ее. Сейчас спортсменка, назвавшая в свое время старшую дочь Каролиной в честь артистки (именно так звучит настоящее имя Ани Лорак, — прим. ред.), пытается забыть о конфликте и найти оправдание Ани.
«Мне иногда кажется, что молчание может быть громким. К сожалению, я так и не дождалась ее мнения, которое многое могло бы означать. Но никто никому ничего не должен, — считает 43-летняя Лиля. — Ты так чувствуешь, это твое право. Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся больше». Теперь остается только догадываться, сумеют ли подруги поговорить и помириться. А пока Ани Лорак не упускает возможности выступить за границей. Так, недавно 43-летняя певица порадовала своим творчеством гостей корпоратива в Армении. При этом артистка не разрывает связей с Россией, где у нее много друзей. В Москве Ани посетила день рождения сына Филиппа Киркорова, с которым тепло общается много лет. И все же поклонники Лорак не теряют надежды увидеть ее на концертах в РФ. «Кто бы что ни говорил, но Ани — просто лучшая. У нее невероятный талант, она супертрудоголик. Ани, мы вас очень любим и ждем скорейшего возвращения на большую сцену!»; «Ну располнела, и слава Богу! Значит, хорошо ест! Хорошо ест — значит, есть деньги, есть работа. Вот и замкнулся круг, все у певицы хорошо. Давайте порадуемся за нее», — отмечали фанаты звезды.
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

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