Анита Цой потеряла весь урожай из-за урагана

Певица Анита Цой, пока у нее нет концертов, развела целое хозяйство. 7 июля в Москве разразился ураган. Дождь, град и порывистый ветер доставили неприятности не только прохожим в самом городе, но и дачникам-огородникам в окрестностях столицы. Так одной из пострадавших земледельцев оказалась певица Анита Цой, которая ранее хвасталась своим садовым участком. «Ураган не входил ни в один отчет метеослужб страны. Мое домашнее хозяйство сильно пострадало. Что уж говорить о крупных фермерских хозяйствах Подмосковья. Надеюсь, что больше таких сюрпризов погода не допустит и не повлияет на качество и количество нашего урожая», — пожаловалась 51-летняя артистка в Telegram.Звезда выложила видео, в котором показала, как радовалась дождю после долгого периода жары. Однако, увидев последствия буйства стихии на своей приусадебной территории, Анита была шокирована. «По участку прошел ураган, с градом, с дождем… И вот такое мое красивое дерево сломалось — я сейчас буду плакать… — говорит Цой, снимая разрушения. — Ивы поломало, во все стороны их разбросало. На земле кругом вода, сейчас откачиваем все это… А я так радовалась дождю, думала: ура, поливать огород не нужно». Град побил у певицы саженцы картошки, капусты, свеклы и укропа. Анита посетовала, что теперь может быть не из чего будет делать закрутки на зиму, а ведь она хотела снять этот процесс для своих подписчиков.