Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог и нумеролог Лариса Андерсен поделилась прогнозом на восьмое июля 2020 года. 🌷8  июля 2022 года🌷 🌏9 лунные сутки Растущая луна ♏Луна в знаке Скорпион Сложный в эмоциональном плане день. Обострение конфликта и конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения. 🙋‍♀️ Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес планы новых проектов и возлагать на себя  всевозможные обязательства, которые окажутся посильными. 🧡💜💜❤ День недели Пятница! День Венеры! Это женский день! Нам, девочкам, в этот день положено отдыхать, не загружать себя домашними делами! 🌹🌹🌹Так что девочки, завтра массаж, спа, бассейн, все для себя любимой!
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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