Байден перепутал «беременность» с «президентством»

Вадим Карасев

Байден оговорился, что жертва изнасилования была вынуждена «прервать президентство»

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время пресс-конференции, на которой прокомментировал решение Верховного суда страны отменить конституционное право на аборт. Видео публикует Russia Today.

В своей речи американский лидер выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).

Ранее Джо Байден перепутал Швецию со Швейцарией, выступая на пресс-конференции. Во время своего выступления Байден рассказывал про содержание своего разговора с президентом Финляндии Саули Нийнисте. «Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии», — перепутал американский президент.