Безруков: «Ленком» – это театр Захарова, заменить его невозможно. Но найдено соломоново решение»
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Безруков: «Ленком» – это театр Захарова, заменить его невозможно. Но найдено соломоново решение»

Безруков: «Ленком» – это театр Захарова, заменить его невозможно. Но найдено соломоново решение»

В театральном мире обсуждают новое назначение в театре «Ленком». После смерти Марка Захарова мало кто понимал, что будет дальше происходить с прославленной сценой и звездной труппой.


В последнее время творческой частью театра заведовал Марк Варшавер, что весьма не устраивало многих. Особенно дочь покойного Марка Анатольевича — Александру Захарову. О конфликтах актрисы и директора театр сейчас не пишет только ленивый.

Впрочем, Варшавер и сам понимал, что главная творческая единица «Ленкому» жизненно необходима. Поэтому пригласил на позицию главного режиссера Алексея Франдетти. Также он отметил, что данная должность новая и введена после упразднения должности художественного руководителя.

Известный мастер мюзиклов, один из лидеров этого жанра в России Франдетти теперь будет развивать «Ленком», в котором также в изобилии присутствуют музыкальные постановки. Это назначение, как считает Сергей Безруков, выглядит компромиссным вариантом в сложившейся ситуации.

«Безусловно, «Ленком» — это театр Марка Анатольевича Захарова, и заменить его невозможно. Это его стилистика, его артисты, его дух. Но театру нужно продолжать жить и желательно в мирной и дружелюбной обстановке. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, было найдено очень соломоново решение: упразднить должность художественного руководителя и назначить главного режиссера», — рассуждает знаменитый актер.

Безруков также отметил, что рад назначению Франдетти, так как давно знает этого режиссера и наслышан про его многочисленные постановки на лучших площадках России. «Он настоящий профессионал своего дела с богатой фантазией, потрясающим вкусом и музыкальностью. Желаю ему удачи и новых замечательных работ под крышей легендарного «Ленкома», — написал Сергей в соцсетях.

Отметим, что договор с Алексеем заключен на год с возможностью дальнейшего продления. Сам Варшавер, комментируя назначение, сказал, что для театра появление Франдетти приятная и замечательная новость. «Я очень надеюсь на этого талантливого человека, который, я уверен, предложит нам что-то интересное. Мы бы хотели музыкальный спектакль», — сказал директор «Ленкома».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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