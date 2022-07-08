Безверхова хочет выдать смешной секрет Гранта

Вадим Карасев

Вероятно, некоторые зрители уже решили, что Клавдия Безверхова уже рассказала в сети всё, что только знала про Артёма Гранта, то это далеко не так. Сейчас она посчитала, сколько потратила на парня и это вовсе не две тысячи рублей, которые он ей перечислил. Она сообщила, что там было раз в десять больше. Более того, в начале отношений Артём изменил девушке и она определенно знает с кем. В итоге девушка посмеялась над привычкой Гранта проводить в санузле по пять часов. Фанатом проекта данная информация тоже показалась невероятно смешной.В итоге Безверхова сообщила, что расскажет всем ещё один секрет Артёма. Сейчас она даже смирилась, что им придётся жить вместе и пользоваться одной ванной, которая вечно занята. Более того, она знает, чем Грант занимается, пока на него не обращены камеры.Также благодаря ей появились слухи о том, что Грант красит бороду и волосы с помощью тоника. Более того, он делает маникюр и педикюр. Также он очень любит лежать в ванне с пеной и делать фотографии для своих друзей. В социальных сетях фанаты также активно пишут, что у парня уходит много времени на бритьё из-за повышенной растительности.Учитывая тот факт, что парочка всё же помирилась после заселения в шале любви. Вероятно, после этого она очень скоро обнародует очередной его секрет?