Безверхова хочет выдать смешной секрет Гранта
Сегодня, 03:10 Вадим Карасев
Вероятно, некоторые зрители уже решили, что Клавдия Безверхова уже рассказала в сети всё, что только знала про Артёма Гранта, то это далеко не так. Сейчас она посчитала, сколько потратила на парня и это вовсе не две тысячи рублей, которые он ей перечислил. Вероятно, некоторые зрители уже решили, что Клавдия Безверхова уже рассказала в сети всё, что только знала про Артёма Гранта, то это далеко не так. Сейчас она посчитала, сколько потратила на парня и это вовсе не две тысячи рублей, которые он ей перечислил. Она сообщила, что там было раз в десять больше. Более того, в начале отношений Артём изменил девушке и она определенно знает с кем. В итоге девушка посмеялась над привычкой Гранта проводить в санузле по пять часов. Фанатом проекта данная информация тоже показалась невероятно смешной.
В итоге Безверхова сообщила, что расскажет всем ещё один секрет Артёма. Сейчас она даже смирилась, что им придётся жить вместе и пользоваться одной ванной, которая вечно занята. Более того, она знает, чем Грант занимается, пока на него не обращены камеры.
Также благодаря ей появились слухи о том, что Грант красит бороду и волосы с помощью тоника. Более того, он делает маникюр и педикюр. Также он очень любит лежать в ванне с пеной и делать фотографии для своих друзей. В социальных сетях фанаты также активно пишут, что у парня уходит много времени на бритьё из-за повышенной растительности.
Учитывая тот факт, что парочка всё же помирилась после заселения в шале любви. Вероятно, после этого она очень скоро обнародует очередной его секрет?
По материалам: life-dom2