Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal

Глава американского подразделения Binance Брайан Шредер объявил о назначении на пост CFO Жасмин Ли. Ранее она в течение восьми лет работала в PayPal.

As the newest addition to our executive team, Jasmine will help drive efforts at #BinanceUS to progress towards an IPO within the next 2–3 years.



I spoke with @AnneSraders from @FortuneMagazine exclusively on the full story:https://t.co/hjbTdR3Xhd — Brian Shroder (@BrianShroder) July 7, 2022

В платежном гиганте Ли занимала различные руководящие должности, в том числе CFO и COO. Позднее она перешла на работу в финтех-компанию Acorns.

«Как новое дополнение к нашей команде, Жасмин поможет направить усилия Binance.US на продвижение к IPO в течение следующих двух-трех лет», — отметил Шредер.

По его словам, опыт Ли в PayPal «будет бесценным» для биткоин-биржи. На новой должности специалистке предстоит курировать финансовые операции, отношения с инвесторами и другие вопросы.

Binance.US начала работу в США в 2019 году. Шредер занял должность CEO в октябре 2021 года. На этом посту он сменил экс-главу OCC Брайана Брукса, проработавшего в компании около трех месяцев.

О планах Binance.US провести раунд финансирования СМИ распространили в сентябре. Позднее ноябре CEO материнской компании Чанпэн Чжао раскрыл планы по привлечению американским филиалом $200 млн в преддверии выхода на биржу.

В апреле 2022 года Binance.US собрала в ходе seed-раунда $200 млн при оценке в $4,5 млрд. В июне журналисты узнали о планах американского подразделения Binance привлечь дополнительные $50 млн.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование связей между Binance.US и двумя аффилированными с Чжао торговыми фирмами, согласно Wall Street Journal.

В июне против американской платформы Binance подали иск от лица инвесторов LUNA и TerraUSD (UST).