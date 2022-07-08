Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal

Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal


Глава американского подразделения Binance Брайан Шредер объявил о назначении на пост CFO Жасмин Ли. Ранее она в течение восьми лет работала в PayPal.



В платежном гиганте Ли занимала различные руководящие должности, в том числе CFO и COO. Позднее она перешла на работу в финтех-компанию Acorns.


«Как новое дополнение к нашей команде, Жасмин поможет направить усилия Binance.US на продвижение к IPO в течение следующих двух-трех лет», — отметил Шредер.


По его словам, опыт Ли в PayPal «будет бесценным» для биткоин-биржи. На новой должности специалистке предстоит курировать финансовые операции, отношения с инвесторами и другие вопросы.


Binance.US начала работу в США в 2019 году. Шредер занял должность CEO в октябре 2021 года. На этом посту он сменил экс-главу OCC Брайана Брукса, проработавшего в компании около трех месяцев.


О планах Binance.US провести раунд финансирования СМИ распространили в сентябре. Позднее ноябре CEO материнской компании Чанпэн Чжао раскрыл планы по привлечению американским филиалом $200 млн в преддверии выхода на биржу.


В апреле 2022 года Binance.US собрала в ходе seed-раунда $200 млн при оценке в $4,5 млрд. В июне журналисты узнали о планах американского подразделения Binance привлечь дополнительные $50 млн.


Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование связей между Binance.US и двумя аффилированными с Чжао торговыми фирмами, согласно Wall Street Journal.


В июне против американской платформы Binance подали иск от лица инвесторов LUNA и TerraUSD (UST).

# Экономика binance, binance us, сша, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Самая дорогая собачья будка за 9 миллионов рублей
Самая дорогая собачья будка за 9 миллионов рублей
Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8 июля 2022 года
Молитвы о любви и семейном благополучии на день Петра и Февронии 8
Пять главных признаков того, что в доме много негативной энергии
Пять главных признаков того, что в доме много негативной энергии
Бег назад или испытай себя на прочность
Бег назад или испытай себя на прочность
Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal
Binance.US наняла бывшую топ-менеджерку PayPal
Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле: подробности
Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле:
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом доме
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали

Еще по теме

В Binance.US раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO
Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре
Binance наняла экс-агента Налогового управления США