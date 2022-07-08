Бывший командующий НАТО посоветовал Украине подорвать Крымский мост
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Бывший командующий НАТО посоветовал Украине подорвать Крымский мост

Бывший командующий НАТО посоветовал Украине подорвать Крымский мостГенерал НАТО Бридлав призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту ракетами «Гарпун»

Бывший командующий европейской армии НАТО, генерал Филип Бридлав посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) обратить внимание на следующую цель, чтобы ослабить Россию. Об этом пишет The Times.

По мнению экс-командира альянса, Киев может нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив. По мосту, который соединяет материковую часть России с Крымом, генерал посоветовал ударить противокорабельными ракетами «Гарпун», которые США поставили Украине в июне.

По словам Бридлава, атака на Крымский мост со стороны Украины совершенно оправдана. Он вспомнил об ударе, который нанесли по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Бридлав заявил, что вокзал атаковали российские военные. Власти Донецкой народной республики, в свою очередь, обвинили в произошедшем Киев. «Керченский мост — законная цель», — заключил генерал.

В мае эстонский генерал Риго Террас призвал НАТО направить в акваторию Черного моря свои боевые корабли. По мнению офицера, Россия не осмелится атаковать суда НАТО, которые сопровождают гражданские суда, поскольку это приведет к прямому столкновению с альянсом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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