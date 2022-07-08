Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC
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Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC

Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC


Криптолендинговая платформа Celsius Network полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн.


Данные: DeFi Explorer.

Аналитик под псевдонимом DeFiyst первоначально предположил, что Celsius реализует активы через внебиржевую сделку по предварительной договоренности. 


При этом он обратил внимание, что средства отправлены на основной кошелек компании, в котором содержатся крупные долговые позиции в Compound (~$100 млн) и Aave (~$178 млн).



"Консолидация фондов перед банкротством?", — задался вопросом эксперт.


Дальнейшие действия Celsius продемонстрировали, что фирма, вероятно, выведет криптовалюту на спотовый рынок, оказав давление на цену биткоина. DeFiyst отметил, что криптокредитор начал перемещать средства на предбиржевые кошельки и отправил пробную транзакцию в размере 0,01 BTC на FTX.



Автор Deribit Insights Захир Эбтикар подчеркнул, что последние три недели Celsius активно сокращала долговые позиции. По его мнению, действия компании "непреднамеренно дали понять рынку, как в ней оценивают собственные платежеспособность и делеверидж".


"Из слухов, что FTX отказывается от сделки с Celsius, мы можем сделать вывод, что у фирмы было гораздо худшее финансовое положение, чем у любого другого кредитора. За это время компания воспользовалась преимуществами реструктуризации и обозначила все признаки банкротства на горизонте", — заявил Эбтикар.



13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Аналитики предположили, что реальная причина произошедшего — «кризис ликвидности».


Комментируя дальнейшие действия компании, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин отметил, что ее руководство сделало ставку на «авантюру с воскрешением». Он высказал мнение, что банкротство фирмы практически неизбежно.


Напомним, на этот случай финансовый конгломерат Goldman Sachs намерен привлечь от инвесторов $2 млрд для покупки активов Celsius, согласно СМИ.


Также оказавшаяся в трудной финансовой ситуации конкурирующая платформа BlockFi заключила сделку с FTX.    

# Экономика celsius network, makerdao, новости
По материалам: ForkLog

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