Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC

Криптолендинговая платформа Celsius Network полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн.

Данные: DeFi Explorer.

Аналитик под псевдонимом DeFiyst первоначально предположил, что Celsius реализует активы через внебиржевую сделку по предварительной договоренности.

При этом он обратил внимание, что средства отправлены на основной кошелек компании, в котором содержатся крупные долговые позиции в Compound (~$100 млн) и Aave (~$178 млн).

As promised, updating on any sizable moves: All DAI debt paid down in @CelsiusNetwork wBTC maker vault and collateral removed ($450m in BTC). I'd imagine they already have an OTC deal setup. Doubt this hit the spot markets but we shall see. https://t.co/nqZynVWiAI pic.twitter.com/qmk3WuWiEu

"Консолидация фондов перед банкротством?", — задался вопросом эксперт.

Дальнейшие действия Celsius продемонстрировали, что фирма, вероятно, выведет криптовалюту на спотовый рынок, оказав давление на цену биткоина. DeFiyst отметил, что криптокредитор начал перемещать средства на предбиржевые кошельки и отправил пробную транзакцию в размере 0,01 BTC на FTX.

0.01 BTC in (test amount). Fair to assume the $0.5bn in BTC is all going to FTX now. pic.twitter.com/O1PBDTa4Hl

Автор Deribit Insights Захир Эбтикар подчеркнул, что последние три недели Celsius активно сокращала долговые позиции. По его мнению, действия компании "непреднамеренно дали понять рынку, как в ней оценивают собственные платежеспособность и делеверидж".

"Из слухов, что FTX отказывается от сделки с Celsius, мы можем сделать вывод, что у фирмы было гораздо худшее финансовое положение, чем у любого другого кредитора. За это время компания воспользовалась преимуществами реструктуризации и обозначила все признаки банкротства на горизонте", — заявил Эбтикар.

From the rumors of FTX walking away from a deal with Celsius we can infer that the firm had a much worse financial situation than any other loan book.



In that time, the firm has tapped restructuring pros and has indicated all the signs of bankruptcy on the horizon.