ЧП: Был убит экс-премьер Японии
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ЧП: Был убит экс-премьер Японии

ЧП: Был убит экс-премьер Японии
На политика Синдзо Абэ было совершено покушение. Сегодня Синдзо Абэ произносил предвыборную речь в городе Нарэ. Выступление политика прервало два хлопка. Оказалось, что это были выстрелы. Экс-премьер получил ранения в спину. Синдзо Абэ срочно госпитализировали в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти государственного деятеля, однако ранения оказались слишком серьезными. Несколько минут назад журналисты сообщили печальную новость: экс-премьер Японии скончался. Осенью политик должен был отметить 68-летие. Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции. У 41-летнего мужчины обнаружили самодельный дробовик. Во время допроса он подтвердил свою вину. Общественность шокирована трагедией. Глава японского правительства Фумио Кисида приостановил предвыборную компанию и экстренно вернулся в Токио. Напомним, что 10 июля в Японии должны состоятся выборы в верхнюю палату парламента. Сроки проведения процедуры сдвигаться не будут. Синдзо Абэ ушел с поста премьер-министра страны два года назад. Причиной отставки стали проблемы со здоровьем. У политика обострился язвенный колит, он проходил необходимое лечение в одной из клиник столицы, сообщает Yomiuri Shimbun.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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