День 8 июля в истории

День семьи, любви и верности.

Установлен указом Президента РФ от 28 июня 2022 года. Праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке в Муроме, отмечается в нашей стране с 2008 года. В православии Пётр и Феврония считаются покровителями семьи и брака.

Ежегодно 8 июля российским семьям, прожившим в браке 25 и более лет, вручается общественная награда — медаль «За любовь и верность». Главной же традицией праздника стало дарить любимым ромашки, как символ чистоты и преданности.

День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России.

Датой основания отечественных зенитно-ракетных войск считается 8 июля 1960 года. В этот день специальной директивой начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в штат Управления главнокомандующего войсками противовоздушной обороны (ПВО) была введена должность командующего зенитно-ракетными войсками ПВО.

В настоящее время зенитно-ракетные войска входят в состав войск противовоздушной и противоракетной обороны ПВО-ПРО и военно-воздушных сил ВВС Военно-космических сил РФ. В их боевой состав входят зенитные ракетные комплексы дальнего действия («Триумф», «Фаворит» и др.), средней дальности («Антей», «Фаворит»), малой дальности («Бук») и ближнего действия («Тор», «Тунгуска» и др.).

Всемирный день борьбы с аллергией

Учрежден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

Аллергия (в переводе в греческого «другое действие») — гиперчувствительность организма к различным веществам, связанная с изменением его реактивности. Формы аллергических реакций разнообразны, не редко они принимают тяжёлое течение и проявляются в виде бронхиальной астмы, мигрени, отёка Квинке, крапивницы и др.

На сегодняшний день аллергия признана «болезнью века», поскольку ею страдает порядка 85% населения планеты и рост этого заболевания продолжается.

48 лет назад (1974) ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (БАМ).

Идея строительства железной дороги для освоения Дальнего Востока появилась ещё в конце XIX века, однако она вплоть до 1930-х годов не получала практического разрешения.

В 1932 году СНК СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали». Стройку планировалось завершить к концу 1935 года. Однако строительство магистрали затянулось на годы, неоднократно оно прекращалось по разным причинам (недостаток рабочей силы, Великая Отечественная война, землетрясения в районе строительства в конце 1950-х годов).

Активное строительство БАМа началось в 1974 году после постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве железнодорожной магистрали. Основными участниками «стройки века» были комсомольцы-добровольцы и военные строители. Всего в ней приняли участие более 2 миллионов человек. Кроме железной дороги, они возводили города и поселки со всей инфраструктурой.

Строительство БАМа ве­лось в сложных климатических и гео­логических условиях: на многих участках глубина вечной мерзлоты достигает сотен метров, все сооружения должны выдерживать сильные землетрясения. 1 октября 1984 года было уложено «золотое звено», которое соединило западную и восточную части железной дороги. 27 октября состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей магистрали.

Сегодня БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пролегает по территории Иркутской и Амурской областей, Хабаровского и Забайкальского краёв, Бурятии и Якутии. Наряду с Транссибирской магистралью БАМ служит вторым сквозным выходом России к Тихому океану.

78 лет назад (1944) были учреждены почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

Звание и орден «Мать-героиня» вручались матерям, родившим и воспитавшим не менее 10 детей. Орденом «Материнская слава» награждались женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей, «Медалью материнства» — матери шести и пяти детей.

Первый орден «Мать-героиня», в октябре 1944 года, был вручен Анне Савельевне Алексахиной, которая воспитала 12 детей.

В период с 1944 по 1980 год «Медалью материнства» были награждены более 10 миллионов женщин, орденом «Материнская слава» — свыше 4 миллионов. Почетное звание «Мать-героиня» было присвоено 324 тысячам женщин.

После распада СССР многодетных матерей награждали орденом Дружбы или медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2008 году указом Президента РФ был учреждён орден «Родительская слава», которым награждаются родители или усыновители, воспитывающие семь и более детей. В 2010 году — медаль ордена «Родительская слава», которая вручается семьям, воспитывающим четырех и более детей.

116 лет назад (1906) император Николай II распустил Государственную Думу Российской империи I созыва.

В первую Думу, которая была избрана весной 1906 года, вошли 478 представителей от разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) - 70 человек. Во фракции «октябристов» насчитывалось 16 депутатов, социал-демократов - 18. Беспартийных в первой Думе было 105 человек. Её председателем был избран кадет Сергей Муромцев.

За 72 дня работы Думы был одобрен всего один законопроект об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая, который был внесен правительством.

8 июля 1906 года Дума была распущена указом Николая II. Своё решение он объяснил так: «Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению».

203 года назад (1819) в Петербурге был заложен Исаакиевский собор.

У этого собора, который считается самым большим и красивым храмом города, очень драматичная судьба. Его строили четыре раза. Первый — деревянный — был возведён в 1707 году. Он был заложен в день памяти святого Исаакия Далматского, отсюда и произошло название храма. В 1717 стены собора были заменены на каменные, однако это не спасло его от пожара, который произошел в 1735 году от удара молнии.

Попытки перестроить храм предпринимались в годы царствования Екатерины II и Павла I.

Наконец, Александр I приказал перестроить собор и сделать его главной церковью и украшением Петербурга.

Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана строили почти 40 лет. 11 июня 1858 года состоялось торжественное освящение храма.

В стенах собора проводились торжественные богослужения в честь святых покровителей членов императорской фамилии, которые сопровождались крестными ходами и парадами гвардии, а также отмечались воинские праздники.

В 1928 году Исаакиевский собор был закрыт, а позднее здесь был открыт Антирелигиозный музей.

В 1990 году в храме были возобновлены богослужения, и теперь они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

313 лет назад (1709) произошла Полтавская битва.

Это крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII.

В апреле 1709 года шведская армия осадила город Полтаву, которую защищал небольшой русский гарнизон. В конце мая к нему подошли главные силы русской армии под командованием Петра I.

К началу Полтавской битвы русские войска насчитывали 42 тысячи человек и 72 орудия, а шведские войска — около 20 тысяч человек и 4 орудия.

В ходе сражения шведы потеряли свыше 9 тысяч убитыми и более 18 тысяч пленными, потери русских составили 1 тысяча 345 человек убитых и 3 тысячи 290 раненых.

Разгром шведской армии привёл к коренному перелому в Северной войне в пользу России, победа в которой положила конце господства Швеции в Европе.

133 года назад (1889) вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».

Издание было основано нью-йоркскими журналистами Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером.

Сегодня это одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет. В ней печатаются новости политики, экономики, финансов, аналитики и культуры.

У «The Wall Street Journal» более 80 корреспондентских пунктах в 51 стране мира, где работают свыше двух тысяч сотрудников. Тираж газеты — свыше 2 миллионов экземпляров.