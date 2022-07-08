День семьи, любви и верности 8 июля 2022 года

Вадим Карасев

Любовь и семья — это самое важное в жизни каждого из нас. День семьи, любви и верности создан специально, чтобы напомнить нам об этом. Пришло время узнать, какова история и традиции данного праздника.

Это очень светлый и добрый праздник, в который вам точно стоит побыть рядом с семьей. Старайтесь быть добрее к окружающим, так как этот праздник ассоциируется в первую очередь с добротой и любовью к людям.

История праздника

История этого праздника уходит корнями в средневековье. Был такой муромский князь — Петр, который начал править своими землями в 13 веке. Он всю жизнь страдал от тяжелой болезни, которая не поддавалась лечению. По этой причине ему необходимо было найти лекаря, который смог бы помочь избавиться от недуга. В итоге князь отправился по совету в Рязанскую землю, чтобы обратиться за помощью к Февронии, которая обладала силой исцеления.

Она попросила лишь одного — чтобы он на ней женился. В итоге Болезнь отступила, а молодой князь не сдержал своего слова. Через непродолжительное время недуг вернулся с новой силой. Петр вновь обратился к Февронии, но на сей раз сдержал обещание.

В итоге они стали жить вместе, но на их пути оказалось очень много испытаний. Например, Петр был вынужден отказаться от правления, поскольку люди были простив того, чтобы женой князя была простолюдинка. Отказ от престола привел к внутренним междоусобицам и трениям между правлением. Петра попросили вернуться, что он и сделал. Его правление было мирным и долгим, а его супругу наконец приняли.

В конце жизни Петр и Феврония решились на очень смелый шаг — постричься в монахи. Они попросили лишь об одном — чтобы их гроб был единым. Они умерли в один день, но просьбу их выполнять не стали, ведь это шло вразрез с церковными монашескими традициями. Позднее случилось чудо, ведь их тела оказались рядом друг с другом. Примерно через 300 лет их причислили к лицу святых.

Что касается современного праздника чествования памяти святых, то его сделали днем любви и верности в 90-х годах прошлого столетия. Особую популярность он обрел лишь к 2008 году.

Традиции праздника 8 июля

Сегодня стоит посвятить свое время семье, второй половинке, своим детям и родителям. Общайтесь, проводите друг с другом время. Просите прощения за прошлые обиды, если таковые имеются.

Также в этот день полезно будет сходить в храм и помолиться о том, чтобы ваш любовный союз никогда не был разрушен. Также можно попросить Бога о том, чтобы вы смогли найти любовь.

В этот день также полезно знакомиться, переводить отношения на новый уровень, предлагать руку и сердце, жениться и венчаться. Все, что связано с любовью, будет отличным вложением вашего времени и сил.