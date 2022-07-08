Доктор Мясников рассказал об опасном последствии лекарств от язвы желудка

Вадим Карасев

Врач Мясников заявил, что лекарства от язвы желудка могут привести к дефициту магния

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, к какому опасному последствию приводит длительный прием лекарств от изжоги и язвы желудка. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что при длительном приеме ингибиторов протонного насоса уровень магния в организме устойчиво и сильно снижается. По словам врача, сейчас эти препараты назначают «каждому второму» и люди принимают их годами. В таком случае уровень магния необходимо контролировать и восполнять, подчеркнул доктор.

Специалист предупредил, что дефицит магния особенно опасен для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Недостаток микроэлемента у этой группы пациентов может приводить к серьезным аритмиям и инфарктам, предостерег Мясников.

Основным способом избавиться от дефицита магния является правильная диета, указал врач. При остром дефиците необходимо прибегнуть к дополнительному приему магния в лекарственной форме, добавил он.

Ранее Мясников раскрыл опасное последствие кроворазжижающих препаратов. По его словам, такие таблетки, в частности, аспирин, могут вызывать кровотечение из носа.