Долгожданная Skull and Bones от Ubisoft получила дату релиза и геймплейное видео

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft провело трансляцию, которую посвятили ожидаемому пиратскому экшену Skull and Bones. Разработчики представили несколько видео по игре, в том числе показали геймплей, плюс подтвердили дату релиза, которая в сети появлялась ранее — 8 ноября 2022 года. Игра Skull and Bones появится только на Xbox Series X | S и Playstation 5.

Ниже можно посмотреть сюжетный трейлер Skull and Bones, в котором рассказывается о герое игрока. Он является бунтарем, который решает заняться пиратством в Индийском океане, и за героя игрокам предстоит пройти путь от изгнанника до пирата с мировым именем.

Watch this video on YouTube

Показали и геймплей Skull and Bones — его можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube