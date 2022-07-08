Долгожданная Skull and Bones от Ubisoft получила дату релиза и геймплейное видео
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Долгожданная Skull and Bones от Ubisoft получила дату релиза и геймплейное видео

Долгожданная Skull and Bones от Ubisoft получила дату релиза и геймплейное видео


Издательство Ubisoft провело трансляцию, которую посвятили ожидаемому пиратскому экшену Skull and Bones. Разработчики представили несколько видео по игре, в том числе показали геймплей, плюс подтвердили дату релиза, которая в сети появлялась ранее — 8 ноября 2022 года. Игра Skull and Bones появится только на Xbox Series X | S и Playstation 5.

Ниже можно посмотреть сюжетный трейлер Skull and Bones, в котором рассказывается о герое игрока. Он является бунтарем, который решает заняться пиратством в Индийском океане, и за героя игрокам предстоит пройти путь от изгнанника до пирата с мировым именем.


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Показали и геймплей Skull and Bones — его можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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