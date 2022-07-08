Джонни Депп возвращается в большое кино после победы в суде: где снимется актер

В начале июня 2022 года поклонники голливудского актера Джонни Деппа ликовали – их кумир выиграл дело против своей бывшей супруги. Эмбер Хёрд заявляла, что актер регулярно избивал ее. Юристы Деппа подали в суд за клевету, на что Эмбер подала встречный иск, в котором обвинила Джонни в избиении.





За годы судебных разбирательств и связанных с этим скандалов Депп лишился многих предложений на роли. Казалось, что после таких обвинений со стороны бывшей супруги актерская карьера Джонни будет полностью уничтожена. Но теперь в жизни артиста начинается новый этап.

Стало известно, что Депп сыграет в новой киноленте режиссера Майвенн Ле Беско, которая сняла фильмы «Мой король» и «ДНК». Актеру отведена роль короля Людовика XV, а сама Майвенн, по слухам, сыграет графиню Дюбарри. Съемки киноленты будут проходить преимущественно в Версальском дворце. Фильм обещают выпустить в прокат в 2023 году, если не возникнет серьезных потрясений, которые окажут влияние на съемочный процесс.





Напомним, что суд обязал Хёрд выплатить своему бывшему супругу 15 миллионов долларов. Такое решение удивило Эмбер, она открыто усомнилась в наличии свободы слова и прав женщин в США. В ходе судовых разбирательств стали достоянием общественности подробности личной жизни актеров, после которых многие усомнились в адекватности Эмбер.