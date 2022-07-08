Еще 2 классических игры 90-х можно скоро ожидать в Game Pass
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Еще 2 классических игры 90-х можно скоро ожидать в Game Pass

Еще 2 классических игры 90-х можно скоро ожидать в Game Pass


Несколько недель назад компания Microsoft предлагала игрокам на PC протестировать на новых Windows работу игры Quake 4, которая, как ожидается, вскоре будет добавлена в Game Pass, как это было ранее сделано с другими играми Bethesda. Похоже, что на Quake 4 компания Microsoft не намерена останавливаться, планируя добавить и другие классические проекты.

В официальном блоге Xbox Wire инсайдерам Xbox на PC предлагается принять участие в тестировании еще двух проектов на компьютерах. Это классические игры 90-х годов — Wolfenstein 3D (1992 год) и The Elder Scrolls: Daggerfall (1996 год). Протестировать игры можно бесплатно на PC, если вы инсайдер, для этого нужно просто присоединиться к тестированию в центре предварительной оценки.

Вероятно, Wolfenstein 3D и The Elder Scrolls: Daggerfall после тестирования, если не будет проблем, не только выйдут в Microsoft Store на PC, но и будут добавлены в подписку Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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