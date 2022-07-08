Фил Спенсер поздравил Bungie с «Днем Bungie» и высоко оценил их работу

Вадим Карасев





Bungie является знаковой студией для команды Xbox — студией, начавшей франшизу Halo, которая сейчас напрямую ассоциируется с игровым направлением Microsoft. Уже давно Bungie не является частью Microsoft, и в этом году было объявлено, что студия переходит под контроль Playstation. Однако, это не мешает руководителю Microsoft Gaming Филу Спенсеру продолжать отмечать высокие заслуги студии.

Сегодня празднуется «День Bungie» (Bungie Day), и по этому поводу разработчики опубликовали пост в блоге. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер ответил на этот пост, поздравив команду и отметив важность их игр:

Поздравляю с Днем Bungie — студии, создавшей некоторые из миров и персонажей, которые являются для меня яркими моментами в моей игровой жизни. Поздравляю со всем, чего вы достигли и чего стоите, с нетерпением жду, когда команды покажут, что ждет студию в будущем.

Фил Спенсер ранее неоднократно говорил, что Destiny 2 — одна из его любимых игр за последние годы.