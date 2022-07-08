Горноспасатель умер во время поисковой операции в шахте Кузбасса

Вадим Карасев

Горноспасатель умер во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе

Один из горноспасателей умер во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, где ранее после землетрясения обрушилась горная порода и под завалами остался человек. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«Умер сотрудник ВГСЧ. Причина смерти устанавливается. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции», — заявил собеседник агентства.

О ЧП стало известно 5 июля. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них.

Позже Распадская угольная компания сообщила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.