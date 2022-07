Grayscale скорректировала состав нескольких криптофондов

Компания Grayscale Investments провела ребалансировку криптовалютных трастов на основе нескольких активов в соответствии с состоянием рынка на конец второго квартала.

В результате корректировки Digital Large Cap Fund из фонда удалены Bitcoin Cash, Chainlink, Litecoin, Polkadot и Uniswap.

По состоянию на 7 июля корзину траста составили:

Перебалансировка DeFi Fund на базе бенчмарка CoinDesk DeFi Index привела к удалению из фонда Yearn Finance (YFI). На 6 июня в корзину активов траста вошли:

Из портфеля фонда Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE) компания убрала Stellar Lumens (XLM). В результате в составе траста остались:

В Grayscale отметили, что ни в один из ребалансированных инвестиционных инструментов новые токены не добавлялись — количество активов в них только сократилось.

Наибольшей популярностью у инвесторов по-прежнему пользуется Bitcoin Trust (GBTC) с активами под управлением на $13 млрд. У Digital Large Cap Fund показатель составляет $188 млн, у DeFi Fund — $3,27 млн, а у GSCPxE едва превышает $1,7 млн.

