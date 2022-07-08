Григорий Лепс заявил, что его искалечила судьба

Певец Григорий Лепс рассказал о своем возрасте. Артист признает, что у него есть проблемы со здоровьем, которые необходимо решать. Так, артист поделился, что именно ему помогает держать себя в тонусе и выступать с легкостью. 59-летний певец чувствует, что года сказываются на нем, и он видит в зеркале нового себя, однако заверяет, что это его полностью устраивает. «Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного, с искалеченной судьбой. Нет, я доволен и тем, как выгляжу, и тем, что сейчас пишу, мне интересна та музыка, которой занимаюсь. В ней произошли некоторые изменения, что будет понятно по новым трекам», — откровенничает он. Лепс отмечает, что понемногу избавляется от вредных привычек ради карьеры в шоу-бизнесе. «Я уже очень мало курю, раньше две пачки в день. Сильно сократил по просьбам кардиологов и врачей, которые смотрят за моими голосовыми связками», — делится музыкант.Исполнителю многочисленных хитов даже приходилось делать операцию для восстановления голосового аппарата. «Да, их было четыре, и все в одном городе — Париже, так получилось. Состоянием голоса в целом доволен, но конечно, это не то, как я пел 20 лет назад. Биологические часы обмануть довольно сложно. Тем не менее плаваю, хожу в спортзал. Это у меня как «Отче наш» последние два года — бассейн и физкультура. С одной стороны, мне нравится, с другой — это уже необходимость, надо поддерживать форму. В 60 лет начинать заниматься спортом как-то рискованно», — продолжает Григорий Викторович. Ранее Лепс мечтал выступать только тогда, когда ему самому захочется. Но певцу это не удалось. «Я и сейчас хочу так, но пока не получается. И думаю, так будет еще довольно долго, Сколько смогу, скажем так, сколько еще хватит пороха, выдержат голосовые связки. Пока буду востребован и интересен людям. Все зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе и от состояния здоровья. На данный момент музыкой я занимаюсь неустанно и постоянно, работа не останавливается: придумываю новые треки, каверы, все время покупаю какие-то приборы, плагины — не жалею на творчество средств», — заверяет артист, «Антенне-Телесемь».