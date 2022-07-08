Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
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Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы

Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницыПравительство Индии с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы

Правительство Индии с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы, в том числе манки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности страны.

Отмечается, что глобальные перебои с поставками спровоцировали колебания цен, привели к появлению новых игроков на рынке и привели к потенциальным проблемам, связанным с качеством, поэтому индийские власти считают крайне важным поддерживать качество пшеничной муки.

До 12 июля к вывозу из страны будут разрешены те партии товара, погрузка которых на суда уже началась, или же они были переданы таможне и зарегистрированы в системе.

Ранее, 14 мая, Министерство торговли и промышленности Индии наложило запрет на вывоз пшеницы из страны с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен. В ведомстве уточнили, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе установила абсолютный рекорд.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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