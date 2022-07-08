Ингрид Олеринская рассказала о знакомстве с мужем
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Ингрид Олеринская рассказала о знакомстве с мужем

Ингрид Олеринская рассказала о знакомстве с мужем
Актриса Ингрид Олеринская в одном из интервью рассказала о личной жизни. В середине марта артистка узаконила отношения с человеком, далеким от мира кино — бывшим сотрудником МЧС. А теперь Ингрид Олеринская признается, что ее роман с избранником был стремительным. Близкие актрисы удивились ее решению столь быстро выйти замуж. Актриса, которая в прошлом, по слухам, встречалась с Никитой Ефремовым, охотно рассказывает об истории знакомства с супругом. «Мы с мужем познакомились не так давно — в последнюю пятницу января этого года. Причем знакомство было шапочным — он предложил подвезти нас с подругой из одного бара в другой, но я отказалась: «С незнакомцами по ночам не ездим». А спустя неделю мы снова случайно встретились в клубе — как позже оказалось, это любимое место у обоих. Я помнила, что это тот самый молодой человек, которого я отбрила неделей раньше, но в этот раз почему-то он вызвал больше доверия. И я любезно согласилась, чтобы он под утро вызвал мне такси. Он сказал, что у меня очень красивое имя — Ингрид. Такое не забудешь. А у него тоже имя хорошее — Роман. Мы обменялись даже не телефонами, ссылками на аккаунты. И потом уже началась переписка, мы говорили обо всем на свете, и, казалось, что очень давно знаем друг друга. Договорились о встрече на следующий день, очень весело провели время. Я поняла, что Рома — добрый, хороший, простой человек, созвучный мне по энергетике, сильный, умный. Я уважаю интеллект у мужчин. Видно, что целеустремленный, амбициозный — и это меня привлекло. Я подумала: «Какой интересный парень», — призналась 30-летняя Ингрид.
Встречи молодых людей продолжились, и в какой-то момент они приняли решение пожениться. «Мы договаривались о свидании, и на вопрос, где встретимся, прозвучало: в загсе, место встречи изменить нельзя! Я говорю: «Ну я тебя за язык не тянула!» И когда мы встретились, сразу начали заполнять на «Госуслугах» заявление. Выбрали не торжественную церемонию. Рома спросил: «На какое число?» Я ответила, мол, мой день рождения не за горами, давай на 14 марта. Вот так мы подали заявление в загс. Мама узнала о моей свадьбе дней за 10 до нее и увидела моего жениха уже в загсе. Я не советовалась ни с кем, хранила этот секрет от самых близких людей. Как-то очень уверенно я приняла это решение, хотя до этого несколько раз получала предложения руки и сердца, но тогда не была к этому готова. Самое забавное, что когда мы заполняли эту анкету, сидели дома, смеялись, я спросила: «А где мое кольцо?» И Рома скрутил мне колечко из проволоки из-под шампанского, которое было тут же открыто. И до того как он подарил мне настоящее кольцо, я ходила с проволочным и очень радовалась, что выхожу замуж», — разоткровенничалась Олеринская в интервью WomanHit.
# Шоу-бизнес Олеринская Ингрид
По материалам: z-aya

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