Иностранные наемники удивились боевым действиям на Украине
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.
Отмечается, что среди зарубежных бойцов в рядах украинских Вооруженных сил (ВСУ) много ветеранов Афганистана и Ирака из США и Великобритании, они привыкли рассчитывать на прикрытие с воздуха и другую поддержку, но теперь им приходится воевать «по старинке».
Наемники встречаются на поле боя с превосходящими по численности и вооружениям российскими войсками, зачастую не имеют при себе элементарных вещей, необходимых на передовой, и даже регулярного пайка.
«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — приводит издание слова Брайана, бывшего десантника армии США.
Газета пишет, что суровая реальность оттолкнула многих добровольцев, желающих воевать на стороне Украины, в последние недели усилились риски, с которыми сталкиваются иностранцы. Кроме того, возникла неразбериха, новоприбывшие не могут найти свое место, нет системы разделения на опытных и неопытных бойцов, распределения по позициям.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.
Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.