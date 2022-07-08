Иностранные наемники удивились боевым действиям на Украине
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Иностранные наемники удивились боевым действиям на Украине

Иностранные наемники удивились боевым действиям на УкраинеNYT заявила, что иностранные наемники на Украине еще не видели таких боевых действий

Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что среди зарубежных бойцов в рядах украинских Вооруженных сил (ВСУ) много ветеранов Афганистана и Ирака из США и Великобритании, они привыкли рассчитывать на прикрытие с воздуха и другую поддержку, но теперь им приходится воевать «по старинке».

Наемники встречаются на поле боя с превосходящими по численности и вооружениям российскими войсками, зачастую не имеют при себе элементарных вещей, необходимых на передовой, и даже регулярного пайка.

«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — приводит издание слова Брайана, бывшего десантника армии США.

Газета пишет, что суровая реальность оттолкнула многих добровольцев, желающих воевать на стороне Украины, в последние недели усилились риски, с которыми сталкиваются иностранцы. Кроме того, возникла неразбериха, новоприбывшие не могут найти свое место, нет системы разделения на опытных и неопытных бойцов, распределения по позициям.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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