Ирина Дубцова высказалась о скандале с Асти

Певица Ирина Дубцова обвинила Асти в плагиате. Артистка решила поставить точку в разборках с бывшей солисткой Artik&Asti Анной Дзюбой. Исполнительница признала, что у неё не осталось претензий к коллеге, которую обвиняли в плагиате. В конце июня Asti выпустила свой первый сольный альбом под названием «Феникс». Одна из премьерных песен вызвала споры в Сети. Дубцова указала на то, что текст и мелодия композиции сильно напоминает её собственное творчество. Ирина посмеялась над коллегой, которая так нескромно «вдохновилась» чужой работой.Анна не была согласна с обвинениями в плагиате. Она сказала о том, что названия песен у разных артистов часто совпадают, а повторяющаяся строчка в треке изначально была придумана не Дубцовой. «Сериал называется «Sex and the city». У меня в песне фраза «Sex in the city», не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно», — иронично ответила Asti на претензии. На днях Дубцова закрыла обсуждение этой темы. Она сказала, что не винит Asti в случившемся, а весь скандал якобы был раздут желтой прессой. «Некоторые названия и даже целые строчки из моих песен заимствованы автором Ани Дзюбы. К ней лично у меня нет и не было никаких вопросов, потому что это не она писала», — подытожила Дубцова в «Слово и Дело».