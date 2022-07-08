Яна Рудковская рассказала о похищении детей

Продюсер Яна Рудковская рассказала об ужасной трагедии. Бизнесвумен вспомнила о своей тяжелой борьбе за детей. В 2008 году она пережила болезненный развод с миллионером Виктором Батуриным, который пытался лишить её материнских прав. На протяжении пяти лет продюсер судилась с бывшим мужем за опеку над их общим сыном Николаем и его старшим братом Андреем. Рудковская рассказала, что первое время мальчиков от неё прятали в Калмыкии. В это время их отец настраивал детей против матери. «Мне было очень сложно реабилитировать детей после того как я забрала их. Мальчиков прятали от меня в Калмыкии, унижали меня в присутствии детей и говорили про меня страшные вещи», — вспоминает Рудковская.В конечном итоге Яна одержала в суде победу над бывшим мужем. Но эта история оставила психологическую травму как у неё самой, так и у детей. «Все ради чего? Мести мне?» — до сих пор не может понять Рудковская, цитирует Teleprogramma.pro. Об этой главе своей жизни продюсер вспомнила в связи со скандалом, в который оказался втянут её друг Николай Саркисов. Илона Котелюх пожаловалась, что бизнесмен после разрыва забрал у неё детей и не дает им видеться с ней. Рудковская поддержала модель и обратилась к Саркисову с призывом пожалеть маленьких сына и дочку, которые очень скучают по маме.