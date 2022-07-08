Японские СМИ сообщили о деталях покушения на Абэ
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Японские СМИ сообщили о деталях покушения на Абэ

Японские СМИ сообщили о деталях покушения на Абэ

Японские СМИ сообщили о деталях покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и дали первую информацию о стрелявшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Задержанный сразу после нападения 41-летний Тэцуя Ямагами ранее служил в морских Силах самообороны страны. Мужчина был недоволен политикой экс-премьера, о чем он дал показания полицейским.

Нападение на Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, в японском городе Нара около 11:30 по местному времени. По предварительной информации, в политика дважды выстрелили сзади, его госпитализировали в в больницу Университета префектуры Нара.

В полиции сообщили, что во время транспортировки состояние экс-премьера стало критическим «с остановкой сердца и легких» (этот термин японцы обычно используют для обозначения клинической смерти, которую может подтвердить только уполномоченный врач — прим.ред.).

 

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По материалам: pnp.ru

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