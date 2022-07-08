Эксперт: Президент высоко ценит профессиональные кадры, готовые работать во благо страны
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Эксперт: Президент высоко ценит профессиональные кадры, готовые работать во благо страны

Эксперт: Президент высоко ценит профессиональные кадры, готовые работать во благо страны

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Яшин прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с победителями четвертого сезона конкурса управленцев “Лидеры России”, отметив, что глава государства высоко ценит профессиональные кадры, готовые работать во благо своей страны, выстраивать её суверенитет и сильную экономику.

Эксперт отметил, что каждый из победителей дал собственную оценку конкурсу и подтвердил, что выиграть получится только при наличии определённых знаний и умений. Так, конкурсанты рассказали главе РФ о развитии многих сфер: от культуры, спорта и медицины до единой системы управления “Гостех”.


"Примечательно, что президент отметил важность не только поиска инструментов импортозамещения, но и создания потенциально новых технологий, которые станут локомотивом экономики и будут востребованы на международном рынке. Сейчас в нашей стране есть все необходимые ресурсы для создания технологического суверенитета, он будет поддерживаться именно сильными управленческими кадрами", - считает Яшин.

По его мнению, совершенно не случайно на встрече присутствовали представители технологических отраслей, показавших высокие результаты в своей работе. Государство даёт сигнал о готовности поддерживать передовые инициативы и их авторов, выстраивая эффективную управленческую систему. Президент акцентировал необходимость выстраивания современных транспортных коммуникаций, которые будут способствовать развитию регионов России и международной кооперации.

"В ходе встречи победители показали, что конкурс "Лидеры России" является реально действующим карьерным лифтом, дающим множество возможностей для самореализации. Причем не только в своей сфере, но и с перспективами перехода на государственную службу или сменой региона. По итогам встречи становится понятно, что Президент высоко ценит профессиональные кадры, готовые работать во благо своей страны, выстраивать её суверенитет и сильную экономику", - заключил Яшин.

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По материалам: uposters.ru

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