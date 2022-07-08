К чему приводит сон на двух подушках, по мнению врачей и астрологов

Причина, по которой не рекомендуется спать на двух подушках, не имеет ничего общего с суеверием, она заключается в здоровом отношении к своему телу и психологическому состоянию. Хотя у астрологов на этот счет также имеется собственное мнение.

Почему врачи-ортопеды не советуют спать на двух подушках





По мнению врачей-ортопедов, главное назначение подушки — обеспечить здоровый сон и правильное положение тела во время сна. Оно должно принимать строго горизонтальное положение, при этом мышцы должны быть расслаблены, а голова располагаться на одном уровне с телом.

Такое положение можно обеспечить только с использованием одной невысокой подушки, желательно обладающей ортопедическими свойствами. Тогда после пробуждения человек будет чувствовать себя отдохнувшим.

Во время сна на двух подушках голова принимает неестественное положение, мышцы шеи напрягаются, к тому же человек может постепенно проваливаться между подушками и наутро просыпаться с головной болью.

Почему психологи не советуют спать на двух подушках





Психологи рассматривают ситуацию сна на двух подушках со своей позиции. Они считают, что такая привычка может вызывать психологические проблемы. Молодым людям, которые спят на двух подушках, часто подсознательно сложно делить свое жизненное пространство с другим человеком. Обычно они не готовы к семейным отношениям, причем такое состояние может затягиваться на долгие годы.

Одиноким пожилым людям сон на двух подушках часто напоминает счастливые времена молодости и семейной жизни, это тоже может становиться навязчивым состоянием, вызывать депрессию и серьезные психологические проблемы.

Даже женщинам, мужья которых отправляются в командировку, психологи советуют на это время убирать вторую подушку в шкаф.

Как привычку спать на двух подушках расценивают астрологи





Астрологи более лояльно подходят к этому вопросу, они не видят причин отказываться от сна на двух подушках, но и не находят в этом никаких преимуществ.

А вот специалисты в области фэншуй, наоборот, считают, что парные предметы вносят гармонию в жизнь человека, и если человеку комфортно спать на двух подушках, то не следует отказываться от этой привычки.