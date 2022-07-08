Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка

Певица Нюша стала мамой в третий раз в декабре 2021 года. На роды она отправилась в ОАЭ, в Дубай. С того момента ни сама исполнительница, ни ее супруг не сообщали своим поклонникам о том, как назвали сына. Но редакции журнала Super удалось получить информацию.





Согласно информации издания, пара выбрала для своего наследника имя Сафрон. При этом отец ребенка Игорь Сивов заявил, что идея назвать так сына появилась при неких мистических обстоятельствах, и обещал рассказать эту историю позже.

«У него прекрасное имя, которое он выбрал, похоже, сам. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем», — сообщил супруг певицы.





Напомним, что второго ребенка Нюша назвала очень необычным именем – Симба-Серафима. По ее словам, первая часть имени была выбрана в честь главного героя любимого мультфильма исполнительницы. За такой поступок Нюшу часто высмеивают ее же поклонники в социальных сетях. Зная любовь певицы к необычным именам, возможно, Сафрону также досталось двойное.