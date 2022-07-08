Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка

Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка

Певица Нюша стала мамой в третий раз в декабре 2021 года. На роды она отправилась в ОАЭ, в Дубай. С того момента ни сама исполнительница, ни ее супруг не сообщали своим поклонникам о том, как назвали сына. Но редакции журнала Super удалось получить информацию.


Согласно информации издания, пара выбрала для своего наследника имя Сафрон. При этом отец ребенка Игорь Сивов заявил, что идея назвать так сына появилась при неких мистических обстоятельствах, и обещал рассказать эту историю позже.


«У него прекрасное имя, которое он выбрал, похоже, сам. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем», — сообщил супруг певицы.


Напомним, что второго ребенка Нюша назвала очень необычным именем – Симба-Серафима. По ее словам, первая часть имени была выбрана в честь главного героя любимого мультфильма исполнительницы. За такой поступок Нюшу часто высмеивают ее же поклонники в социальных сетях. Зная любовь певицы к необычным именам, возможно, Сафрону также досталось двойное.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Фил Спенсер поздравил Bungie с «Днем Bungie» и высоко оценил их работу
Фил Спенсер поздравил Bungie с «Днем Bungie» и высоко оценил их работу
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Эксперт по воспитанию рассказал о том, как важно научить детей принимать решения
Эксперт по воспитанию рассказал о том, как важно научить детей
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит время с дочерью Норт в Париже
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка
Как певица Нюша назвала своего третьего ребенка
Курбан Омаров вывез на отдых бывшую жену
Курбан Омаров вывез на отдых бывшую жену
Grayscale скорректировала состав нескольких криптофондов
Grayscale скорректировала состав нескольких криптофондов
"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог девушке достать упавшие в яму ключи
"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог
ЕК заявила о скором решении вопроса калининградского транзита
ЕК заявила о скором решении вопроса калининградского транзита
Ани Лорак подверглась шантажу со стороны подруги
Ани Лорак подверглась шантажу со стороны подруги
Власти Бурятии намерены истребить 3000 особей большого баклана на Байкале
Власти Бурятии намерены истребить 3000 особей большого баклана на

Топ на сегодня

Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой:
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво

Еще по теме

Певица Нюша продемонстрировала, как кормит грудью своего ребенка
Певица Нюша стала во второй раз мамой
Нюша призналась, что беременна
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая ее знак зодиака