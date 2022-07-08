Конец света, вторжение инопланетян, пробуждение Ктулху: почему небо в Америке окрасилось в зелёный цвет?
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Конец света, вторжение инопланетян, пробуждение Ктулху: почему небо в Америке окрасилось в зелёный цвет?

Конец света, вторжение инопланетян, пробуждение Ктулху: почему небо в Америке окрасилось в зелёный цвет?

Недавно жители городка Су-Фолс, который находится в Южной Дакоте (США) почувствовали себя героями фильма об апокалипсисе. Так, 5 июня американцы наблюдали, как небо над их головами окрасилось в ярко-зелёный цвет. Что могло повлечь за собой возникновение столь необычного явления?

Ничего не предвещало необычных событий. Вечером на город опустился шторм. После усилившейся грозы небо внезапно из голубого стало ярко-зелёным. Стоит ли говорить о том, какие мысли сразу закрались в головы жителям городка, которые не видели ранее ничего подобного? Многие стали фотографировать зловещее небо и выкладывать получившиеся снимки в социальные сети. Многие фото сразу стали вирусными.

Панические настроения горожан устранила метеорологическая служба США. Оказывается, что зелёное небо — это естественное, хоть и редкое природное явление.

Странные погодные условия не на шутку напугали жителей городка Су-Фолс

Сложно поверить, что на этой фотографии нет фильтра. Далеко не каждый день небо окрашивается в зелёный цвет. Необычный шторм сразу привлёк внимание любителей мистических теорией.

Почти кадр из мистического фильма

Метеоролог Кори Мартин объяснил, что небо окрасилось в зелёный цвет вследствие дерехо, а не апокалипсиса или торнадо, как предполагалось ранее.

Дерехо — это долгоживущий прямолинейный ураган, связанный с быстро движущейся группой сильных гроз. Они ударили по штату вечером. В результате красный цвет закатного неба слился с голубыми каплями воды в тучах, что привело к появлению зелёного оттенка.

Пользователи интернета сравнили небо с тем, что видели в «Волшебнике страны Оз»

Получился бы отличный постер для нового фильма ужасов

Долгая выдержка на фотоаппарате позволяет запечатлеть настоящие чудеса

Необычный шторм могли наблюдать жители городов, расположенных от Южной Дакоты до Иллинойса.

Так зелёное небо выглядит вдали

Когда синее небо освещается красным светом заходящего солнца, оно кажется зелёным, поэтому некоторые грозы имеют такой зеленоватый оттенок. Жуткий эффект вызван тем, что свет рассеивается льдом. Для достижения зелёного цвета нужно, чтобы в облаке было огромное количество воды, что обычно впоследствии приводит к граду.

Видео с зелёным небом, которое было запечатлено в Южной Дакоте


Метеорологические фотожабы

Пользователи Reddit не остались в стороне, узнав об удивительном событии, произошедшем в Америке. Ярые фотошоперы добавили гигантских монстров на зловещее небо Су-Фолс, и вот что из этого получилось.

Он приближается

Вы звали меня?

Оно наблюдает за тобой

Нашествие пришельцев

Такие явления легко вдохновят на просмотр чего-нибудь мистического. Здесь вы можете посмотреть список сериалов, похожих на «Очень странные дела».

# Интересное
По материалам: twizz

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