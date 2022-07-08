Кристина Асмус стесняется своих ног

34-летняя актриса Кристина Асмус появилась на премьере фильм. Артистка стала звездой прошедшей накануне вечером премьеры фильма «Булки», где она сыграла главную роль. Актриса появилась на красной дорожке в мини-платье ярко розового цвета и босоножках в тон и с удовольствием позировала перед камерами в одиночестве и в компании коллег по цеху. Однако, несмотря на довольно раскованное поведение, звезде «Текста» пришлось перебороть собственные комплексы, чтобы появиться в таком виде на мероприятии. Асмус призналась, что редко носит короткие наряды, потому что стесняется своих ног. Да и розовый цвет Кристина не жалует, но в этот вечер сделала исключение.«Марго Робби, подвинься! — могла бы написать я, если бы была пьяная! Но я не пью, а также не люблю розовый цвет, не ношу короткое и вообще стесняюсь своих ног. Но мимо этого конфетного платья я не смогла пройти!» — поделилась знаменитость. К слову, модным экспертам образ Асмус не понравился. Звездный стилист Анвар Очилов в пух и прах раскритиковал звезду «Текста», особо отметив, что с такой фигурой ей нужно подбирать другие платья. А еще он нашел вульгарным макияж Кристины, предположив, что красилась она самостоятельно. «Очень странно, когда человек выбирает определенный наряд, не понимая, насколько фигура не позволяет этого. Длина платья слишком коротковата, и она не подходит к силуэту тела звезды… Плюс к этому, макияж Кристины Асмус вызывает впечатление, как будто она его сама сделала дома – «тяп-ляп». При взгляде на нее вспоминается «Сказка о царе Салтане»: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», — разнес актрису стилист в беседе с «ЭГ».