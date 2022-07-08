Ксения Бородина рассказала об изменах мужей
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Ксения Бородина рассказала об изменах мужей

Ксения Бородина рассказала об изменах мужей
Ведущая Ксения Бородина призналась, что ее отпуск испорчен. Телеведущая с дочками отправилась в Турцию, где планировала на полную катушку насладиться отпуском. Но не тут-то было. Как призналась телеведущая, на отдыхе с ней произошли небольшие неприятности. «Ребят, нужен хороший остеопат в Бодруме. Может кто знает? Головные боли у меня уже 3-4 дня, даже таблетки не помогают. Спазмировались мышцы, и шея болит, вся боль идет в ухо, и болит вся голова. Ничего не помогает. Вчера шея, стопроцентно, такое уже было», — пожаловалась телеведущая своим подписчикам.
Но это не мешало ей откровенно отвечать в уже привычном формате на вопросы подписчиков. Так, один из них задал весьма провокационный вопрос: «Почему вам все мужья изменяют, может, у вас какие-то проблемы?» Бородину такая постановка возмутила, но ответила она, как и обычно, максимально развернуто. «Мне кажется, у вас очень бурная фантазия. Какие все, позвольте узнать? С первым мужем я рассталась по абсолютно другой причине, никогда даже темы такой не возникало, это раз! Если потом у меня были отношения и брак неудачные, то это не значит, что все! И уж точно у меня проблем с этим нет», — категорично заявила Ксения Бородина. Напомним, со своим первым мужем, Юрием Будаговым, Ксения прожила в браке всего три года. Брак со вторым супругом, Курбаном Омаровым, продлился уже подольше, шесть лет, но закончился грандиозным скандалом. Супруги обвиняли друг друга в непонимании, изменах и других грехах. При этом Омаров до сих пор время от времени продолжает подкалывать бывшую жену.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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