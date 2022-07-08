Кто родился 8 июля
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Кто родился 8 июля

Кто родился 8 июля

Дмитрий Анатольевич Певцов (59 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Народный артист РФ. Был актёром Театра на Таганке. В 1991 году был приглашен в Московский государственный театр «Ленком». На его сцене занят в постановках: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Тout payé, или всё оплачено», «Аквитанская львица», «Женитьба» и «Юнона и Авось».

В 1986 году Дмитрий Певцов дебютировал в кино в детективе «Конец света с последующим симпозиумом». Всего на счету артиста более 30 фильмов и 20 сериалов различных жанров. Среди них, «По прозвищу Зверь», «Подземелье ведьм», «Турецкий гамбит», «Без вины виноватые», «Бандитский Петербург», «В круге первом».

А ещё в этот день родились:

Анастасия Андреевна Мыскина, российская теннисистка. Заслуженный мастер спорта РФ. Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Спортсменка выиграла 9 турниров в одиночном разряде, в том числе такие крупные как, турнир «Большого шлема» — Roland Garros (2004) и «Кубок Кремля» (2003, 2004). Анастасия Мыскина стала первым российским чемпионом Roland Garros в одиночном разряде.

После завершения спортивной карьеры, она пришла работать на телевидение.

В октябре 2016 года была избрана вице-президентом Федерации тенниса России.

Карен Георгиевич Шахназаров (70 лет), генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Его режиссерским дебютом стала комедия «Добряки» (1979). Затем последовали фильмы «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Цареубийца», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Всадник по имени Смерть», «Белый тигр» и др.

Фильмы режиссёра удостоены более 50 международных и национальных призов и наград, дважды участвовали в конкурсе Каннского фестиваля, дважды были представлены на премию Американской киноакадемии «Оскар».

Более 20 лет Карен Шахназаров руководит киноконцерном «Мосфильм».

Константин Аркадьевич Райкин (72 года), художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Народный артист РФ. Десять лет был актёром театра «Современник», где им было сыграно около 40 ролей, из них 15 — главные.

С 1980-х годов работает в «Сатириконе» (в 1982-1987 годах театр назывался Государственным театром миниатюр). В 1988 году, после смерти Аркадия Райкина, Константин Райкин занял пост художественного руководителя театра.

В кино он дебютировал в 1969 году в картине «Завтра, третьего апреля…». Известность же актёру принесла роль в первом советском вестерне «Свой среди чужих, чужой среди своих». Константин Райкин также снимался в фильмах: «Труффальдино из Бергамо», «Остров погибших кораблей», «Русский регтайм», «Ошибка Пуаро» и др.

Андрей Васильевич Мягков (1938-2021), российский актёр театра и кино, режиссер. Народный артист РСФСР. Работал в театре «Современник». Более 40 лет служил в  МХТ им. А. П. Чехова. Он был занят в спектаклях: «Чайка», «Иванов», «Дядя Ваня», «Борис Годунов», «Три сестры», «Привидения» и др.

В кино Андрей Мягков дебютировал в 1965 году, сыграв главную роль в картине Элема Климова «Похождение зубного врача». Всего актёра снялся в около 50 фильмах. Среди них, как и серьёзные работы («Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс»), так и кинокомедии («Ирония судьбы, или С легким паром», «Гараж», «Служебный роман»).

Пётр Леонидович Капица (1894-1984), советский физик. Академик Академии наук СССР. Действительный член Лондонского Королевского общества. Преподавал в Петроградском политехническом институте, был научным сотрудником Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Возглавлял Магнитную лабораторию, открытую при Кавендишской лаборатории, а также Мондовскую лабораторию Королевского общества.

Основатель и директор Института физических проблем АН СССР (ныне институт носит имя учёного). Учёный был заведующим кафедрой общей физики физико-технического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (в 1951 году факультет был преобразован в Московский физико-технический институт).

Пётр Капица известен своими работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы. Он разработал высокопроизводительную промышленную установку для сжижения воздуха на базе турбодетандера.

За открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, учёный был удостоен Нобелевской премии по физике (1978).

Игорь Евгеньевич Тамм (1895-1971), советский физик-теоретик. Академик Академии наук СССР. Преподавал в Таврическом университете (г. Симферополь), Одесском политехническом институте. Работал в МГУ, Московском инженерно-физическом институте,  Физическом институте АН СССР.

Основные направления научных исследований ученого относятся к квантовой механике, физике твёрдого тела, теории излучения, ядерной физике, физике элементарных частиц, а также к решению ряда прикладных задач. Игорь Тамм работал над проектами создания первых советских атомной и термоядерной бомб.

За открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью Игорь Тамм совместно с Павлом Черенковым, Ильей Франком в 1958 году получил Нобелевскую премию по физике.

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По материалам: pnp.ru

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