Кто родился 8 июля
В 1986 году Дмитрий Певцов дебютировал в кино в детективе «Конец света с последующим симпозиумом». Всего на счету артиста более 30 фильмов и 20 сериалов различных жанров. Среди них, «По прозвищу Зверь», «Подземелье ведьм», «Турецкий гамбит», «Без вины виноватые», «Бандитский Петербург», «В круге первом».
А ещё в этот день родились:
После завершения спортивной карьеры, она пришла работать на телевидение.
В октябре 2016 года была избрана вице-президентом Федерации тенниса России.
Фильмы режиссёра удостоены более 50 международных и национальных призов и наград, дважды участвовали в конкурсе Каннского фестиваля, дважды были представлены на премию Американской киноакадемии «Оскар».
Более 20 лет Карен Шахназаров руководит киноконцерном «Мосфильм».
С 1980-х годов работает в «Сатириконе» (в 1982-1987 годах театр назывался Государственным театром миниатюр). В 1988 году, после смерти Аркадия Райкина, Константин Райкин занял пост художественного руководителя театра.
В кино он дебютировал в 1969 году в картине «Завтра, третьего апреля…». Известность же актёру принесла роль в первом советском вестерне «Свой среди чужих, чужой среди своих». Константин Райкин также снимался в фильмах: «Труффальдино из Бергамо», «Остров погибших кораблей», «Русский регтайм», «Ошибка Пуаро» и др.
В кино Андрей Мягков дебютировал в 1965 году, сыграв главную роль в картине Элема Климова «Похождение зубного врача». Всего актёра снялся в около 50 фильмах. Среди них, как и серьёзные работы («Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс»), так и кинокомедии («Ирония судьбы, или С легким паром», «Гараж», «Служебный роман»).
Основатель и директор Института физических проблем АН СССР (ныне институт носит имя учёного). Учёный был заведующим кафедрой общей физики физико-технического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (в 1951 году факультет был преобразован в Московский физико-технический институт).
Пётр Капица известен своими работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы. Он разработал высокопроизводительную промышленную установку для сжижения воздуха на базе турбодетандера.
За открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, учёный был удостоен Нобелевской премии по физике (1978).
Основные направления научных исследований ученого относятся к квантовой механике, физике твёрдого тела, теории излучения, ядерной физике, физике элементарных частиц, а также к решению ряда прикладных задач. Игорь Тамм работал над проектами создания первых советских атомной и термоядерной бомб.
За открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью Игорь Тамм совместно с Павлом Черенковым, Ильей Франком в 1958 году получил Нобелевскую премию по физике.