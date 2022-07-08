Кто такой Змееносец, и как узнать свой истинный знак зодиака
Не все люди серьезно воспринимают астрологию, но есть те, которые верят в нее и во все то, о чем она говорит. Как оказалось, существует еще один знак зодиака, который носит название Змееносец. Именно поэтому истинный знак человека может отличаться от того, о котором он думает.
Что известно о знаке Змееносец
Змееносец является 13 знаком зодиака, которому соответствует летнее созвездие, но его игнорирует традиционная астрология. Период его действия начинается с 30 ноября и длится до 18 декабря. В это время рождаются люди под знаком Стрельца.
Свое название созвездие получило в честь бога Асклепия, который занимался врачеванием. Многие знают о том, что змеиный яд нередко используется в медицине. Поэты решили назвать Асклепия Змееносцем. Созвездие имеет вид мужчины, который держит в своих руках змею.
Те, кто изобрели гороскоп, знали о его существовании, но поскольку календарь состоял только из 12 месяцев, созвездие нарушало гармонию, поэтому его не включили в общий гороскоп.
Характеристика знака Змееносец
Людям, рожденным под этим знаком, присущ сильный и мужественный характер. Больше всего это проявляется у представительниц женского пола. Они всегда идут к поставленной цели, легко преодолевая на своем пути все преграды и трудности. У них имеется четко составленный план действий, который они стараются соблюдать.
Их вовсе не волнует чужое мнение. Благодаря независимой и сильной натуре, они верны и преданы своему делу.
В их жизни есть место для самореализации и карьеры. Змееносцы знают себе цену и не решатся пойти на уступки, особенно если они им не по душе. Они знают как расположить к себе окружающих и могут легко договориться с любым человеком.
Стихией знака Змееносец является вода. Он, как и все имеющиеся знаки зодиака, делает большой вклад не только в дружеские, но и в романтические отношения. Люди этого знака стараются тщательно подбирать себе партнера, ведь потом они будут слишком требовательны к нему. Недостатком их является спорный характер, из-за чего им сложно построить серьезные и гармоничные отношения.
Как узнать свой истинный знак зодиака
В связи с тем, что гороскоп имеет 13 знаков зодиака, люди могут узнать свой истинный знак.
- Те, кто родились в период с 21 января по 16 февраля, на самом деле являются Козерогами.
- С 17 февраля по 12 марта родились Водолеи.
- Знак Рыбы получили те, которые появились на свет с 13 марта по 18 апреля.
- Созвездие Овнов приходится на период с 19 апреля по 14 мая.
- Тельцы родились с 15 мая по 21 июня.
- Рожденные в период с 22 июня по 20 июля относятся к знаку Близнецы.
- Созвездие Рака выпадает на период с 21 июля по 10 августа.
- Родившиеся в период с 11 августа по 16 сентября — знак Лев.
- Девы появились на свет с 17 сентября по 31 октября.
- С 1 по 23 ноября родились люди со знаком Весы.
- Скорпионы приходятся на период с 24 по 29 ноября.
- Знак Змееносец выпадает с 30 ноября по 18 декабря.
- Последний в списке — Стрелец, его даты приходятся на период с 19 декабря по 20 января.