Курбан Омаров вывез на отдых бывшую жену
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Курбан Омаров вывез на отдых бывшую жену

Курбан Омаров вывез на отдых бывшую жену

Курбан Омаров сейчас находится в Турции, где отдыхает вместе с бывшей женой и сыном, а также организатором свадеб Анной Городжая.


Курбан активно делится забавными кадрами и рассказывает, как проводит дни с друзьями. Они ходили в парк развлечений, прокатились на водном аттракционе, а последние пару дней отдыхают у бассейна или на пляже. Нельзя не заметить и то, как бывший супруг Ксении Бородиной общается с экс-женой Аллой Воденко. В соцсетях он опубликовал кадр с ней, который описал милыми фразами. «Моя поддержка и опора уже больше 15 лет. Даже среди мужчин редко встретишь такую дружбу. Я не самый плохой и у меня практически нет ни одного человека, с кем бы я был в плохих отношениях. Не мое это, мое — это улыбаться», — сказал бизнесмен.

В Сети уже давно говорят о том, что Омар неровно дышит к Алле и что вполне возможно, что он сойдутся вновь. Их стали намного чаще замечать вместе, после того, как он развелся с Бородиной. Также на отдыхе есть и его старший сын — молодой человек делает большие успехи в спорте, а отец все время шутит над ним. Так, он предложил ему придумать забавную и смешную кличку для выхода на ринг. «Давай ты будешь Омар Маскарпоне? Знаешь же, что это такое», — подтрунивает над наследником Курбан.


Отметим, что рядом с Курбаном и Аллой находится модель и известный организатор свадеб Анна Городжая — она тоже взяла с собой любимого человека и сына. Именно Анна много лет назад организовывала свадьбу Омарова с Бородиной.

Напомним, что Ксения периодически подкалывает экс-супруга в социальных сетях. Она не раз говорила, что именно благодаря ей он стал знаменит, а также сетовала на то, что Омаров плохо обходился с ней во время брака.



# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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